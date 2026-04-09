Чистый четверг: что можно и категорически запрещено делать в это день

9 апреля по новому церковному календарю православные вспоминают святого преподобного мученика Вадима. В этот же день приходится один из самых значимых дней Страстной недели – Великий Четверг, он же Чистый четверг, связанный с особыми традициями очищения и подготовки к Пасхе.

Для православных Чистый четверг – это не только воспоминание о последних днях земной жизни Христа, но и время духовного и внешнего очищения. Утром в храмах служат литургию Василия Великого, соединенную с вечерней. В некоторых монастырях совершается обряд омовения ног — в память о том, как Христос омыл ноги апостолам, показав пример смирения и любви. Вечером проходит особое богослужение с чтением двенадцати Евангелий Страстей Христовых.

Верующие стараются исповедоваться и причаститься, очищая душу. В этот день также освящаются Святые Дары — хлеб и вино, которые используются в таинстве Евхаристии.

Согласно Евангелию, именно в четверг состоялась Тайная вечеря – последняя трапеза Христа с учениками. Тогда Он установил причастие, благословив хлеб и вино как Свое Тело и Кровь, и тем самым показал, что Его жертва будет добровольной ради спасения людей. В тот же день Спаситель предупредил о предательстве Иуды и молился в Гефсиманском саду.

Помимо посещения храма, в Чистый четверг принято наводить порядок в доме и заботиться о чистоте тела. Считается, что вода в этот день обладает особой силой, а начатые дела будут удачными. Однако священники напоминают: главное – это не внешняя чистота, а внутренняя.

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому Вадиму — просят помощи в избавлении от гордыни и корысти, а также в укреплении духа. Святой считается небесным покровителем всех, кто носит его имя.

В народе дата известна как Вадим Ключник — считается, что святой Вадим "отмыкает" родники после зимы. Вода в этот день наделяется особой силой: в старину ею умывались, пили, поили скот и окропляли землю. Верили, что она укрепляет здоровье и помогает избавиться от болезней.

Дата совпадает с Чистым четвергом, поэтому особое внимание уделяется очищению — как духовному, так и бытовому. Верующие стараются посетить храм, исповедаться и причаститься, провести день спокойно, в молитве, попросить прощения и помочь нуждающимся.

Среди традиций — умывание или купание до рассвета. Также принято наводить порядок в доме: мыть полы и окна, избавляться от ненужных вещей, завершать подготовку к Пасхе. Хозяйки пекут куличи, красят яйца и готовят пасхальные блюда. В народе также есть поверье: в воду для уборки нужно положить монетку — это помогает привлечь богатство в семью.

С давних времен сохранился и обычай готовить "четверговую соль" — в ночь со среды на четверг, в четверг рано утром или после уборки. Для этого берут 1 кг соли, 12 ст. л. муки, по щепотке трав (например, календула, полынь, мята, шалфей), высыпают на сухую сковороду и на медленном огне, помешивая и под молитву "Отче наш", доводят до потемнения.

Церковь относится к этому обряду сдержанно, ведь главное значение дня — не только в чистоте дома, но и в очищении души, подготовке к Пасхе и внутреннем обновлении.

