Чистий четвер: що можна і категорично заборонено робити цього дня

9 квітня за новим церковним календарем православні згадують святого преподобного мученика Вадима. Цього ж дня припадає один із найзначніших днів Страсного тижня – Великий Четвер, він же Чистий четвер, пов'язаний із особливими традиціями очищення та підготовки до Великодня.

Для православних Чистий четвер – це не тільки спогад про останні дні земного життя Христа, а й час духовного та зовнішнього очищення. Вранці у храмах служать літургію Василя Великого, поєднану з вечірньою. У деяких монастирях відбувається обряд омивання ніг — на згадку про те, як Христос омив ноги апостолам, показавши приклад смирення та любові. Увечері відбувається особливе богослужіння з читанням дванадцяти Євангелій Страстей Христових.

Віруючі намагаються сповідатися та причаститися, очищуючи душу. Цього дня також освячуються Святі Дари — хліб та вино, які використовуються у таїнстві Євхаристії.

Згідно з Євангелією, саме в четвер відбувся Тайний вечеря – остання трапеза Христа з учнями. Тоді Він встановив причастя, благословивши хліб і вино як Своє Тіло і Кров, і тим самим показав, що Його жертва буде добровільною заради спасіння людей. Того ж дня Спаситель попередив про зраду Юди і молився в Гефсиманському саду.

Крім відвідування храму, у Чистий четвер прийнято наводити лад у домі та піклуватися про чистоту тіла. Вважається, що вода в цей день має особливу силу, а розпочаті справи будуть вдалими. Проте священики нагадують: головне – це зовнішня чистота, а внутрішня.

Цього дня віруючі звертаються з молитвами до святого Вадима – просять допомоги у звільненні від гордині та користі, а також у зміцненні духу. Святий вважається небесним покровителем усіх, хто носить його ім'я.

У народі дата відома як Вадим Ключник – вважається, що святий Вадим "відмикає" джерела після зими. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде чистою. Вірили, що вона зміцнює здоров'я та допомагає позбутися хвороб.

Дата збігається із Чистим четвергом, тому особлива увага приділяється очищенню – як духовному, так і побутовому. Віруючі намагаються відвідати храм, сповідатися і причаститися, провести день спокійно, у молитві, попросити прощення та допомогти нужденним.

Серед традицій — умивання чи купання до світанку. Також прийнято наводити лад у будинку: мити підлоги та вікна, позбавлятися непотрібних речей, завершувати підготовку до Великодня. Господині печуть паски, фарбують яйця та готують великодні страви. У народі також є повір'я: у воду для збирання потрібно покласти монетку – це допомагає залучити багатство до родини.

З давніх-давен зберігся і звичай готувати "четвергову сіль" — у ніч з середи на четвер, у четвер рано вранці або після збирання. Для цього беруть 1 кг солі, 12 ст. л. борошна, по щіпці трав (наприклад, календула, полин, м'ята, шавлія), висипають на суху сковороду і на повільному вогні, помішуючи під молитву "Отче наш", доводять до потемніння.

Церква ставиться до цього обряду стримано, адже головне значення дня — не лише в чистоті будинку, а й у очищенні душі, підготовці до Великодня та внутрішньому відновленні.

