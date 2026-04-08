Церковный праздник 8 апреля: что нужно делать в Великую среду перед Пасхой

8 апреля по новому стилю верующие чтят святого Иродиона и других апостолов от 70-ти, избранных Иисусом. Также сегодня у православных – Великая среда Страстной недели.

Сегодня верующие обращаются в молитвах к святому апостолу Иродиону и другим апостолам — просят помощи в принятии верных решений, укреплении веры и стойкости духа. День считается благоприятным для примирения с близкими и для проявления милосердия.

Великая среда считается одним из строгих дней Страстной недели, разрешается употреблять постный хлеб, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи и мед. По традиции к среде уже должны быть подготовлены продукты для праздничного стола на Пасху, а также ингредиенты для кулича и окрашивания яиц в Чистый четверг. В Великую среду разрешено делать уборку в доме, купаться.

В народе день называют Родионов день или Родион Ледолом, так как в старину на реках окончательно сходил лед, а также начиналась весенняя пахота.

В этот день православная церковь не одобряет ссоры, ругань, сплетни, зависть, нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи.

В Великую среду также запрещено: участвовать в увеселительных мероприятиях, включая дни рождения; заниматься рукоделием — вышивкой, шитьем, вязанием; венчаться или праздновать свадьбы.

По народным приметам сегодня нельзя планировать важные или далеко идущие дела: они, как считали, не сбудутся, а попытка их реализовать могла привести к финансовым проблемам. Также под запретом рыбалка и охота.

Существует народная легенда, что именно сегодня солнце встречается с месяцем. Если встреча "добрая" — день теплый и солнечный, то и лето будет благоприятным, а если "худая" — туман и пасмурно, сезон ожидается неблагоприятным.

