Церковне свято 8 квітня: що потрібно робити у Велику середу перед Великоднем

8 квітня за новим стилем віруючі вшановують святого Іродіона та інших апостолів від 70-ти, обраних Ісусом. Також сьогодні у православних – Велике середовище Страсного тижня.

Прикмети 8 квітня.

Сьогодні віруючі звертаються у молитвах до святого апостола Іродіона та інших апостолів – просять допомоги у прийнятті вірних рішень, зміцненні віри та стійкості духу. День вважається сприятливим для примирення з близькими та прояву милосердя.

Велике середа вважається одним із суворих днів Страсного тижня, дозволяється вживати пісний хліб, овочі, фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи та мед. За традицією до середовища вже мають бути підготовлені продукти для святкового столу на Великдень, а також інгредієнти для паски та фарбування яєць у Чистий четвер. У Велику середу можна робити прибирання в будинку, купатися.

У народі цей день називають Родіоновим днем або Родіон Ледолом, оскільки в давнину на річках остаточно сходив лід, а також починалася весняна оранка.

Цього дня православна церква не схвалює сварки, лайку, плітки, заздрість, не можна ображати людей та тварин, відмовляти у допомозі.

У Велике середу також заборонено: брати участь у розважальних заходах, включаючи дні народження; займатися рукоділлям — вишивкою, гаптуванням, в'язанням; вінчатися чи святкувати весілля.

За народними прикметами сьогодні не можна планувати важливі чи далекосяжні справи: вони, як вважали, не збудуться, а спроба їх реалізувати могла призвести до фінансових проблем. Також під забороною риболовля та полювання.

Існує народна легенда, що саме сьогодні сонце зустрічається із місяцем. Якщо зустріч "добра" — день теплий і сонячний, то й літо буде сприятливим, а якщо "худа" — туман і похмуро, сезон очікується несприятливим.

