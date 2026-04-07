Церковный праздник 7 апреля: главные запреты на Великий вторник

7 апреля по новому церковному календарю верующие чтят преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Также на эту дату приходится Великий вторник Страстной седмицы.

В молитвах к преподобному Георгию верующие просят исцеления для души и тела, а также помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Продолжается Великий пост, в этот день он строгий, но для тех, кто отмечает Благовещение по старому стилю, допускаются послабления в питании – можно есть горячие блюда с маслом и рыбу.

В храмах в Великий вторник совершаются особые богослужения.

В народной традиции день 7 апреля известен как Акулинин день. Великий вторник традиционно посвящают подготовке к Пасхе — в частности, начинают закупать продукты для праздничного стола.

Вторник Страстной недели считается временем наведения порядка. Что нужно делать в Великий вторник: перебирать вещи и убирать зимнюю одежду; избавляться от лишнего; стирать, гладить; чинить одежду; работать в огороде.

Разрешается любая работа, направленная на подготовку к празднику.

По народным поверьям в это время просыпаются русалки после зимы и выходят к берегам рек и озер. По народным представлениям, русалки могли быть опасными: их описывали как бледных девушек с распущенными волосами, способных заманить человека в воду. Чтобы уберечься, с собой брали пучки полыни — считалось, что ее запах отпугивает водяных духов. Несмотря на страхи, в этот день у русалок также просили защиты, здоровья и счастливой судьбы для детей.

В церковный праздник 7 апреля верующим не рекомендуют ссориться, ругаться, сплетничать, лгать и завидовать. Важно избегать обид, не отказывать в помощи нуждающимся и не проходить мимо просящих милостыню. Поскольку продолжается Великий пост и идет Страстная неделя, не одобряются шумные развлечения, употребление алкоголя и участие в праздниках — в том числе свадьбах и торжествах.

В народных традициях основные запреты этого дня связаны с водоемами — считалось, что нельзя засорять берега рек и озер, а также ссориться или говорить обидные слова у воды, так как это может навлечь беду.

