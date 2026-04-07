Церковне свято 7 квітня: головні заборони у Великий вівторок

7 квітня за новим церковним календарем віруючі вшановують преподобного Георгія, митрополита Митіленського. Також на цю дату припадає Великий вівторок Страсного тижня.

Прикмети 7 квітня.

У молитвах до преподобного Георгія віруючі просять зцілення душі і тіла, а також допомоги у важких життєвих обставинах. Триває Великий піст, у цей день він суворий, але для тих, хто відзначає Благовіщення за старим стилем, допускаються послаблення в харчуванні – можна їсти гарячі страви з олією та рибу.

У храмах у Великий вівторок відбуваються особливі богослужіння.

У народній традиції день 7 квітня відомий як Акулинин день. Великий вівторок традиційно присвячують підготовці до Великодня — зокрема, починають закуповувати продукти для святкового столу.

Вівторок Страсного тижня вважається часом наведення ладу. Що потрібно робити у Великий вівторок: перебирати речі та прибирати зимовий одяг; позбавлятися зайвого; прати, гладити; лагодити одяг; працювати на городі.

Дозволяється будь-яка робота, спрямована на підготовку до свята.

За народними повір'ями у цей час прокидаються русалки після зими і виходять до берегів річок та озер. За народними уявленнями, русалки могли бути небезпечними: їх описували як блідих дівчат з розпущеним волоссям, здатних заманити людину у воду. Щоб уберегтися, з собою брали пучки полину – вважалося, що її запах відлякує водяних парфумів. Незважаючи на страхи, цього дня у русалок також просили захисту, здоров'я та щасливої долі для дітей.

У церковне свято 7 квітня віруючим не рекомендують сваритися, лаятись, пліткувати, брехати та заздрити. Важливо уникати образ, не відмовляти у допомоги нужденним і не проходити повз тих, хто просить милостиню. Оскільки триває Великий піст і триває Страсний тиждень, не схвалюються галасливі розваги, вживання алкоголю та участь у святах – у тому числі весіллях та урочистостях.

У народних традиціях основні заборони цього дня пов'язані з водоймищами — вважалося, що не можна засмічувати береги річок і озер, а також сваритися або говорити образливі слова біля води, оскільки це може спричинити лихо.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 6 квітня: суворі заборони у Великий понеділок.