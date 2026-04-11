Великая суббота перед Пасхой: что строго запрещено в этот день
Великая суббота перед Пасхой: что строго запрещено в этот день

На 11 апреля в этом угоду приходится Великая суббота - последний день Великого поста и канун Пасхи

11 апреля 2026, 07:12
Кравцев Сергей

11 апреля по новому церковному календарю почитают священномученика Антипу, епископа Пергама Асийского. Также сегодня — Великая суббота Страстной недели, последний день Великого поста и канун светлого праздника Пасхи. В этот день верующие готовятся к торжеству Воскресения Христова, соблюдают пост, молятся и задумываются о духовном очищении.

Великая суббота перед Пасхой. Фото: из открытых источников

В Великую субботу стараются отказаться от тяжелого физического труда: не занимаются уборкой, стиркой, глажкой, а также рыбалкой и охотой. Считается нежелательным выполнять и сельскохозяйственные работы – день посвящен тишине и духовному сосредоточению.

Не принято устраивать шумные праздники, свадьбы и торжества. Верующим советуют избегать веселья, ссор, грубых слов и конфликтов, контролировать эмоции и сохранять внутреннее спокойствие. Также в этот день не одобряются вредные привычки и излишества: следует воздержаться от алкоголя, курения и любых проявлений неумеренности.

Что нельзя делать сегодня по народным приметам: пересчитывать деньги – это к нищете; сплетничать – злые слова возвращаются к говорящему в стократном размере.

День следует провести в спокойствии, настроиться на духовные размышления и подготовку к Пасхе, отпуская тревоги и негативные эмоции.

Погода этого дня может рассказать о том, какими будут остаток весны, лето и урожай. Если дождь идет — летом будет много грибов, особенно груздей. Небо красное на рассвете — весна будет с ветрами и дождями. Верба распустилась — зима ушла. В Великую субботу стоит ясная и теплая погода — таким же будет и лето. День выдался ненастным — лето ожидается прохладным и пасмурным.

В этот день не сеют семена и не высаживают растения — полевые и садовые работы не принесут пользы.

Читайте также на портале "Комментарии" — страстная пятница: что категорически запрещено делать в этот день.




