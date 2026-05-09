Важливе церковне свято 9 травня: ця прикмета обіцяє благополучний рік

9 травня за новим стилем православні в Україні згадують перенесення мощів святого Миколая Чудотворця, а також вшановують пам'ять пророка Ісаї. Цей день у церковному календарі вважається особливим: з ним пов'язано багато народних традицій, прикмет та застережень.

Цього дня віруючі йдуть до храму, щоб помолитися святому Миколаю та попросити його про допомогу та захист. У народі до нього звертаються з проханнями вберегти врожай, худобу та птицю, а також допомогти у життєвих потребах та важких ситуаціях.

Народна назва свята — Літній Миколай, або Микола Весняний. За старих часів на Миколу освячували воду, яку потім пили за хвороб, окропляли нею будинки та господарство, щоб захистити від усього недоброго. Також вірили, що цього дня особливо важливо зробити добру справу, адже допомогу іншим приваблює заступництво святого.

За традицією цього дня слід примиритися з близькими, зміцнити стосунки та не залишатися без діла — праця та турбота про господарство вважаються особливо благословенними.

За народними повір'ями є кілька заборон: у період між Юр'євим днем та Миколою Весняним ні в якому разі не можна ставити огорожі – буде посуха; не слід у цей день стригтися — щоб не "вкоротити" здоров'я; брати чи давати гроші у борг – щоб не втратити достаток.

Гострі предмети слід використовувати обережно, щоб не поранитися.

Крім того, у давні часи в цей день не купалися у водоймах — вода ще "небезпечна", а порушила заборону могли "стягнути" міфічні сили. Тому купальний сезон відкривали вже після Миколи Весняного, коли стало стабільно тепло.

Вважалося також, що після Миколи Весняного можуть прийти ще кілька холодних ранків, тож тепло остаточно встановлюється не одразу. Найяскравішою прикметою вважали дощ у цей день: він означав, що рік буде щедрим, врожайним та благополучним, а літо – не посушливим та вдалим для селян.

