Важный церковный праздник 9 мая: эта примета обещает благополучный год

9 мая по новому стилю православные в Украине вспоминают перенесение мощей святого Николая Чудотворца, а также чтят память пророка Исаии. Этот день в церковном календаре считается особенным: с ним связано много народных традиций, примет и предостережений.

В этот день верующие идут в храм, чтобы помолиться святому Николаю и попросить его о помощи и защите. В народе к нему обращаются с просьбами уберечь урожай, домашний скот и птицу, а также помочь в житейских нуждах и трудных ситуациях.

Народное название праздника – Летний Николай, или Никола Вешний. В старину на Николая освящали воду, которую потом пили при болезнях, окропляли ею дома и хозяйство, чтобы защитить от всего недоброго. Также верили, что в этот день особенно важно сделать доброе дело, ведь помощь другим привлекает покровительство святого.

По традиции в этот день следует примириться с близкими, укрепить отношения и не оставаться без дела — труд и забота о хозяйстве считаются особенно благословенными.

По народным поверьям есть несколько запретов: в период между Юрьевым днем и Николой Вешним ни в коем случае нельзя ставить изгороди — будет засуха; не следует в этот день стричься — чтобы не "укоротить" здоровье; брать или давать деньги в долг — чтобы не потерять достаток.

Острые предметы нужно использовать осторожно, чтобы не пораниться.

Кроме того, в старину в этот день не купались в водоемах — вода еще "опасна", а нарушившего запрет могли "утянуть" мифические силы. Поэтому купальный сезон открывали уже после Николы Вешнего, когда становилось стабильно тепло.

Считалось также, что после Николы Вешнего могут прийти еще несколько холодных утренников, поэтому тепло окончательно устанавливается не сразу. Самой яркой приметой считали дождь в этот день: он означал, что год будет щедрым, урожайным и благополучным, а лето — не засушливым и удачным для крестьян.

