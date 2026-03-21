В УПЦ КП вже заявили про обрання нового патріарха замість Філарета

Наступного дня після смерті патріарха Філарета, який пішов із життя 20 березня на 98-му році, у церковному середовищі виник новий конфлікт довкола майбутнього Української православної церкви Київського патріархату.

Група архієреїв заявила про проведення позачергового архієрейського зібрання, що відбулося ввечері 20 березня та продовжилося вранці 21 березня. За їхніми словами, у засіданні взяли участь як присутні в Україні єпископи, так і представники, які підключилися дистанційно з-за кордону.

Учасники зустрічі стверджують, що шляхом таємного голосування було нібито одноголосно підтримано обрання новим предстоятелем архієпископа Сумського і Охтирського Никодима. Водночас зазначається, що в обговоренні брали участь вісім архієреїв, один із яких відмовився від голосування, заявивши про порушення статутних норм і регламенту проведення собору.

Після оголошення результатів новообраний "патріарх" поширив спільну заяву частини єпископату. У ній містяться різкі звинувачення на адресу представників іншої церковної структури щодо дій під час організації прощання з Філаретом, а також твердження про тиск і погрози на адресу духовенства.

Окремо підкреслюється, що ініціатори зібрання заявили про збереження УПЦ КП як незалежної церковної інституції та відсутність намірів входження до інших православних структур.

Ситуація фактично продемонструвала новий виток внутрішньої напруги в українському православ’ї одразу після смерті Філарета, який багато років залишався однією з ключових і суперечливих фігур церковного життя країни.

