В УПЦ КП уже заявили об избрании нового патриарха вместо Филарета

На следующий день после смерти патриарха Филарета, ушедшего из жизни 20 марта на 98-м году, в церковной среде возник новый конфликт вокруг будущего Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Группа архиереев заявила о проведении внеочередного архиерейского собрания, которое состоялось вечером 20 марта и продолжилось утром 21 марта. По их словам, в заседании приняли участие как присутствующие в Украине епископы, так и представители подключившихся дистанционно из-за границы.

Участники встречи утверждают, что путем тайного голосования было якобы единогласно поддержано избрание новым предстоятелем архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима. В то же время отмечается, что в обсуждении участвовало восемь архиереев, один из которых отказался от голосования, заявив о нарушении уставных норм и регламента проведения собора.

После оглашения результатов новоизбранный "патриарх" распространил совместное заявление части епископата. В ней содержатся резкие обвинения в адрес представителей другой церковной структуры по поводу действий во время организации прощания с Филаретом, а также утверждения о давлении и угрозах в адрес духовенства.

Отдельно подчеркивается, что инициаторы собрания заявили о сохранении УПЦ КП как независимого церковного института и отсутствии намерений вхождения в другие православные структуры.

Ситуация фактически продемонстрировала новый виток внутреннего напряжения в украинском православии сразу после смерти Филарета, много лет остававшейся одной из ключевых и противоречивых фигур церковной жизни страны.

Читайте на портале "Комментарии" — 20 марта стало известно о смерти Патриарха Филарета, которому было 97 лет. Об этом сообщил митрополит Эпифаний.



