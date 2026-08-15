Успіння Пресвятої Богородиці: що заборонено робити жінкам на Першу Пречисту

15 серпня за новим церковним календарем відзначається одне з дванадцяти головних свят року – Успіння Пресвятої Богородиці, яке знаменує закінчення земного шляху Божої Матері. Цього ж дня Церква особливо вшановує ікону Успіння Пресвятої Богородиці Києво-Печерської — образ, прославлений чудотвореннями та шанований віруючими як небесна заступниця та покровителька.

Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: з відкритих джерел

У народі Успіння називають Першою Пречистою — таких свят у році три: 15 (28) серпня, 7 (21) вересня та 1 (14) жовтня.

Напередодні, увечері у храмах проходило всенічне чування, а на свято – урочисті літургії. Священики одягаються в блакитний одяг, що символізує чистоту Богородиці. У церквах освячують хліб та зерно нового врожаю, мед, яблука та інші плоди.

Свято знаменує завершення літніх польових робіт та закінчення Успенського посту, після якого влаштовують багаті застілля. З цього дня починається весільна пора: сватання на Успіння вважалося доброю прикметою та запорукою міцного шлюбу. День також сприятливий для милосердя — прийнято допомагати нужденним грошима, продуктами, речами.

Зі святом пов’язаний стародавній обряд дожинок: останній незібраний сніп урочисто приносили до села, з його зерна пекли коровай і ділили на все село — вірили, що такий хліб захищає від хвороб і злиднів. З Успіння також починають засолювати огірки на зиму та сіяти озимі культури.

Церква цього дня закликає зберігати мир у душі. Під суворою забороною — сварки, агресія, плітки, наклеп, заздрість, помста та розпач. У народі вірять, що словесні суперечки в цей день легко переростають у важкі конфлікти, аж до бійок і каліцтв, а лихослів'я може чекати покарання у вигляді німоти або заїкуватості.

Не варто метушитися, шуміти і влаштовувати посиденьки: палити багаття, розмахувати гострими предметами, користуватися ними без особливої потреби. Вважається, що такі "заходи" здатні обернутися пожежею чи порізами.

Особлива заборона стосується жіночої роботи: 15 серпня не можна прибирати, прати, готувати і займатися рукоділлям — за повір'ям, голка або спиця можуть "вколоти" Пречисту, а мирські клопоти заважають піднесенню Богородиці на небеса. Усі домашні справи прийнято завершувати напередодні свята.

Не рекомендується цього дня і стригти волосся — вважалося, що так можна "вкоротити" свою долю чи життя. Незаміжнім дівчатам, за старовинним повір'ям, не можна заплітати коси і стригтися — інакше ризикуєш залишитися на самоті.

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