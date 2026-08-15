Успение Пресвятой Богородицы: что запрещено делать женщинам на Первую Пречистую

15 августа по новому церковному календарю отмечается один из двенадцати главных праздников года — Успение Пресвятой Богородицы, которое знаменует окончание земного пути Божией Матери. В этот же день Церковь особо чтит икону Успения Пресвятой Богородицы Киево-Печерской — образ, прославленный чудотворениями и почитаемый верующими как небесная заступница и покровительница.

Успение Пресвятой Богородицы. Фото: из открытых источников

В народе Успение называют Первой Пречистой — таких праздников в году три: 15 (28) августа, 7 (21) сентября и 1 (14) октября.

Накануне, вечером в храмах проходило всенощное бдение, а в сам праздник – торжественные литургии. Священники облачаются в голубые одежды, символизирующие чистоту Богородицы. В церквях освящают хлеб и зерно нового урожая, мед, яблоки и другие плоды.

Праздник знаменует завершение летних полевых работ и окончание Успенского поста, после которого устраивают богатые застолья. С этого дня начинается свадебная пора: сватовство на Успение считалось доброй приметой и залогом крепкого брака. День также благоприятен для милосердия — принято помогать нуждающимся деньгами, продуктами, вещами.

С праздником связан древний обряд дожинок: последний несжатый сноп торжественно приносили в деревню, из его зерна пекли каравай и делили на всё село — верили, что такой хлеб защищает от болезней и нищеты. С Успения также начинают засаливать огурцы на зиму и сеять озимые культуры.

Церковь в этот день призывает хранить мир в душе. Под строгим запретом — ссоры, злость, сплетни, клевета, зависть, месть и отчаяние. В народе верят, что словесные перепалки в этот день легко перерастают в тяжёлые конфликты, вплоть до драк и увечий, а сквернословов может ждать наказание в виде немоты или заикания.

Не стоит суетиться, шуметь и устраивать посиделки: жечь костры, размахивать острыми предметами, пользоваться ими без особой нужды. Считается, что такие "мероприятия" способны обернуться пожаром или порезами.

Особый запрет касается женской работы: 15 августа нельзя убирать, стирать, готовить и заниматься рукоделием — по поверью, игла или спица могут "уколоть" Пречистую, а мирские хлопоты мешают вознесению Богородицы на небеса. Все домашние дела принято завершать заранее, накануне праздника.

Не рекомендуется в этот день и стричь волосы — считалось, что так можно "укоротить" свою судьбу или жизнь. Незамужним девушкам, по старинному поверью, нельзя заплетать косы и стричься — иначе рискуешь остаться в одиночестве.

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