У Туреччині зробили відкриття, здатне переписати ранню історію християнства

Масштабні археологічні відкриття Туреччини відкривають нові сторінки історії раннього християнства і дозволяють вченим по-новому подивитись перші століття існування однієї з найбільших світових релігій. Дослідники повідомляють про знахідку стародавніх церков, унікальних фресок та артефактів, які допомагають зрозуміти, яким був шлях християнства від невеликої громади до релігії, що змінила хід світової історії.

Християнство. Фото: з відкритих джерел

Найбільший інтерес вчених викликала знахідка у місті Ізнік, де археологи виявили фреску із зображенням Ісуса Христа в образі Доброго Пастиря. За оцінками фахівців, розпис відноситься до початку або середини III століття нашої ери і вважається одним із п'яти найдавніших відомих зображень дорослого Христа у світі.

Унікальність знахідки полягає не тільки у віці, а й у її безпеці. Фреска знаходилася у запечатаній підземній гробниці з мінімальним доступом кисню, завдяки чому фарби практично не втратили первісний вигляд. Історики отримали рідкісну можливість побачити, як ранні християни репрезентували Ісуса майже дві тисячі років тому. На зображенні Христос постає без бороди, з коротким волоссям і в багатому римському одязі, що помітно відрізняється від пізніших канонічних образів.

Не менш важливими стали інші відкриття. За останні два роки в Анатолії археологи виявили щонайменше десять раніше невідомих християнських храмів IV-V століть. У стародавньому Пергамі знайдено одне із найстаріших зображень Святого Георгія, а в Лаодикії дослідники розкопали рідкісну домашню церкву ранньохристиянського періоду.

Вчені також отримали нові докази впливу культу римських імператорів формування християнства. На думку дослідників, саме протистояння офіційної державної релігії допомогло християнським громадам перетворитися на потужний громадський рух, який згодом змінив релігійну карту світу.

Експерти вважають, що нові відкриття можуть суттєво доповнити сучасні уявлення про перші століття християнської історії та походження багатьох біблійних текстів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мозок працює навіть уночі: вчені розкрили причину ранкової втоми після яскравих снів.



