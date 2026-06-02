В Турции сделали открытие, способное переписать раннюю историю христианства

Масштабные археологические открытия в Турции открывают новые страницы истории раннего христианства и позволяют ученым по-новому взглянуть на первые века существования одной из крупнейших мировых религий. Исследователи сообщают о находке древних церквей, уникальных фресок и артефактов, которые помогают понять, каким был путь христианства от небольшой общины до религии, изменившей ход мировой истории.

Наибольший интерес ученых вызвала находка в городе Изник, где археологи обнаружили фреску с изображением Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря. По оценкам специалистов, роспись относится к началу или середине III века нашей эры и считается одним из пяти древнейших известных изображений взрослого Христа в мире.

Уникальность находки заключается не только в возрасте, но и в ее сохранности. Фреска находилась в запечатанной подземной гробнице с минимальным доступом кислорода, благодаря чему краски практически не потеряли первоначальный вид. Историки получили редкую возможность увидеть, как ранние христиане представляли Иисуса почти две тысячи лет назад. На изображении Христос предстает без бороды, с короткими волосами и в богатой римской одежде, что заметно отличается от более поздних канонических образов.

Не менее важными стали и другие открытия. За последние два года в Анатолии археологи обнаружили не менее десяти ранее неизвестных христианских храмов IV-V веков. В древнем Пергаме найдено одно из старейших изображений Святого Георгия, а в Лаодикии исследователи раскопали редкую домашнюю церковь раннехристианского периода.

Ученые также получили новые доказательства влияния культа римских императоров на формирование христианства. По мнению исследователей, именно противостояние официальной государственной религии помогло христианским общинам превратиться в мощное общественное движение, которое впоследствии изменило религиозную карту мира.

Эксперты считают, что новые открытия могут существенно дополнить современные представления о первых столетиях христианской истории и происхождении многих библейских текстов.

