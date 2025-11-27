logo_ukra

BTC/USD

90935

ETH/USD

2996.74

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія У Росії церковні обряди подорожчали майже на 40% від початку війни проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії церковні обряди подорожчали майже на 40% від початку війни проти України

Росіян обурює різке зростання «добровільних пожертв» у храмах РФ — найбільше подорожчали хрещення, вінчання та відспівування.

27 листопада 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Росії стрімко зростають ціни на церковні ритуали — і це прямо збігається з періодом повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє The Moscow Times, який проаналізував дані зі 140 церков і храмів по всій РФ.

У Росії церковні обряди подорожчали майже на 40% від початку війни проти України

У Росії різко зросли ціни на церковні обряди — найбільше подорожчали хрещення, вінчання та відспівування.

З’ясувалося, що "рекомендовані добровільні пожертви", які в російських парафіях фактично виконують роль обов’язкової оплати, зросли майже на 40% порівняно з довоєнними роками. Зміни виявили у 91 церковному закладі — тобто майже в кожному другому, який потрапив до вибірки.

Найгучніші випадки стрибка цін: у жіночому монастирі ікони Божої Матері в Калузі "пожертви" злетіли на 345%;  у Богоявленському чоловічому монастирі Пермського краю — більш ніж удвічі;  у Свято-Покровському жіночому монастирі на Уралі підвищення сягнуло 192%.

Особливо подорожчали масові обряди — ті, на яких тримається основний прибуток РПЦ.
Хрещення – +50%, вінчання – +107%, відспівування – +71%.

Виросли і ціни на молебні, панахиди та навіть прості записки "за здоров’я" чи "за упокій" — у середньому на 56%. Сорокоусти подорожчали майже на 47%.

Таке системне підвищення дослідники пов’язують не лише з економічною кризою, а й із загальною тенденцією — РПЦ активно збільшує доходи, поки країна живе в умовах війни та ізоляції.

Для українців ці цифри — ще один індикатор того, як російська система, включно з церковною, використовує воєнний час для власного збагачення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті запроваджує другий етап бронювання від мобілізації працевлаштованих у критично важливих релігійних організаціях священнослужителів. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини