У Росії церковні обряди подорожчали майже на 40% від початку війни проти України

У Росії стрімко зростають ціни на церковні ритуали — і це прямо збігається з періодом повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє The Moscow Times, який проаналізував дані зі 140 церков і храмів по всій РФ.

У Росії різко зросли ціни на церковні обряди — найбільше подорожчали хрещення, вінчання та відспівування.

З’ясувалося, що "рекомендовані добровільні пожертви", які в російських парафіях фактично виконують роль обов’язкової оплати, зросли майже на 40% порівняно з довоєнними роками. Зміни виявили у 91 церковному закладі — тобто майже в кожному другому, який потрапив до вибірки.

Найгучніші випадки стрибка цін: у жіночому монастирі ікони Божої Матері в Калузі "пожертви" злетіли на 345%; у Богоявленському чоловічому монастирі Пермського краю — більш ніж удвічі; у Свято-Покровському жіночому монастирі на Уралі підвищення сягнуло 192%.

Особливо подорожчали масові обряди — ті, на яких тримається основний прибуток РПЦ.

Хрещення – +50%, вінчання – +107%, відспівування – +71%.

Виросли і ціни на молебні, панахиди та навіть прості записки "за здоров’я" чи "за упокій" — у середньому на 56%. Сорокоусти подорожчали майже на 47%.

Таке системне підвищення дослідники пов’язують не лише з економічною кризою, а й із загальною тенденцією — РПЦ активно збільшує доходи, поки країна живе в умовах війни та ізоляції.

Для українців ці цифри — ще один індикатор того, як російська система, включно з церковною, використовує воєнний час для власного збагачення.

