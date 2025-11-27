Право на бронювання від мобілізації отримали більше священників: затверджено новий перелік посад

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті запроваджує другий етап бронювання від мобілізації працевлаштованих у критично важливих релігійних організаціях священнослужителів.

Священнослужителі мають право на бронювання. Фото: з відкритих джерел

Нові норми набули чинності 18 листопада. Ними, зокрема, визначено механізм подання документів для бронювання священнослужителів, які є керівниками, а також працюють в релігійних організаціях на умовах трудового договору, повідомляють у відомстві.

Відповідний наказ також встановлює вимоги до документів, що подаються для бронювання або анулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Хто зі священнослужителів тепер підлягає бронюванню

Якщо раніше на бронювання могли розраховувати керівники релігійних організацій, то тепер до переліку включено усіх інших священнослужителів, що працевлаштовані на посади у критично важливих релігійних організаціях.

Бронюванню тепер підлягають священнослужителі, які на умовах трудових договорів працюють в релігійних організаціях, та займають такі посади:

- керівник релігійного центру, релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності;

- заступник керівника релігійного центру;

- керівник релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності;

- працівник релігійного центру, релігійного управління, релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини у релігійній організації.

При цьому релігійна організація має перебувати у Переліку юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Цей перелік затверджує Держетнополітики.

Трудові договори із претендентами на бронювання мають бути укладені до 17 листопада 2025 року включно.

Окрім того, релігійна організація повинна мати своїх капеланів у Силах оборони.

Ще 6 червня Держетнополітики затвердила перелік із 7726 юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих. Пізніше цей список розширили до 9216 релігійних організацій.

Відомо, що на кінець липня було заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій.

Як повідомляв портал "Коментарі", парламент надав критичним підприємствам оборонної сфери право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи.