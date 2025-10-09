logo_ukra

Війна з Росією Рада прийняла важливий закон про бронювання чоловіків: що треба знати
Рада прийняла важливий закон про бронювання чоловіків: що треба знати

Відтепер підприємства мають право бронювати чоловіків без належно оформлених документів

9 жовтня 2025, 12:53
Автор:
Недилько Ксения

Рада надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи. Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Рада прийняла важливий закон про бронювання чоловіків: що треба знати

Рада прийняла важливий закон про бронювання чоловіків: що треба знати

"Тобто бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані", – наголошує нардеп.

"За" проголосували 272 депутати.

"Дуже важливий закон, який усуває багато проблем з бронюванням на критично важливих підприємствах", – додав Гончаренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, Уряд змінив підстави для бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Вони стосуються бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в ухвалі від 8 вересня 2025 р. № 1106.

Уряд уточнив норму про бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах. Бронювання може здійснюватись "на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси". Крім того, уряд доповнив критерії критично важливих підприємств, які можуть бронювати працівників.                                                                                                                                                                       



