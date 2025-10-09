Рада предоставляет критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых не должным образом оформлены учетные документы. Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Рада приняла важный закон о бронировании мужчин: что нужно знать

"То есть бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или он не состоит на военном учете, или не уточнил персональные данные", — отмечает нардеп.

"За" проголосовали 272 депутата.

"Очень важен закон, устраняющий многие проблемы с бронированием на критически важных предприятиях", – добавил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Правительство изменило основания для бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Они касаются бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, производящих дроны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении от 8 сентября 2025 г. №1106.

Правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах. Бронирование может производиться "на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы". Кроме того, правительство дополнило критерии критически важных предприятий, которые могут бронировать работников.