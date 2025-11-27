logo

Право на бронирование от мобилизации получило больше священников: утвержден новый перечень должностей

В Украине начинают следующий этап бронирования от мобилизации священнослужителей, перечень должностей тех, кто может быть забронирован, значительно расширили

27 ноября 2025, 13:30
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вводит второй этап бронирования от мобилизации трудоустроенных в критически важных религиозных организациях священнослужителей.

Право на бронирование от мобилизации получило больше священников: утвержден новый перечень должностей

Священнослужители имеют право на бронирование. Фото: из открытых источников

Новые нормы вступили в силу 18 ноября. Ими, в частности, определен механизм представления документов для бронирования священнослужителей, являющихся руководителями, а также работающих в религиозных организациях на условиях трудового договора, сообщают в ведомстве.

Соответствующий приказ также устанавливает требования к документам, подаваемым для бронирования или аннулирования отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Кто из священнослужителей теперь подлежит бронированию

Если раньше на бронирование могли рассчитывать руководители религиозных организаций, то теперь в список включены все другие священнослужители, которые трудоустроены на должности в критически важных религиозных организациях.

Бронированию теперь подлежат священнослужители, которые на условиях трудовых договоров работают в религиозных организациях и занимают следующие должности:

- руководитель религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на проведение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;

- заместитель руководителя религиозного центра;

- руководитель религиозного общества, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;

- работник религиозного центра, религиозного управления, религиозного общества, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации.

При этом религиозная организация должна находиться в Перечне юридических лиц – религиозных организаций, принадлежащих к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Этот перечень утверждает Госэтнополитики.

Трудовые договоры с претендентами на бронирование должны быть заключены до 17 ноября 2025 включительно.

Кроме того, религиозная организация должна иметь своих капелланов в силах обороны.

Еще 6 июня Госэтнополитика утвердила перечень из 7726 юридических лиц – религиозных организаций, принадлежащих к критически важным. Позже этот список был расширен до 9216 религиозных организаций.

Известно, что к концу июля было забронировано почти 2,3 тыс. священнослужителей-руководителей религиозных организаций.

Как сообщал портал "Комментарии", парламент предоставил критическим предприятиям оборонной сферы право на 45 дней бронировать людей, у которых не должным образом оформлены учетные документы.



Источник: https://dess.gov.ua/rozpochynaietsia-druhyy-etap-broniuvannia-shcho-peredbachaie-broniuvannia-pratsevlashtovanykh-u-krytychno-vazhlyvykh-relihiynykh-orhanizatsiiakh-sviashchennosluzhyteliv/
