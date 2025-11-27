Право на бронирование от мобилизации получило больше священников: утвержден новый перечень должностей

Рубрики
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вводит второй этап бронирования от мобилизации трудоустроенных в критически важных религиозных организациях священнослужителей.
Священнослужители имеют право на бронирование. Фото: из открытых источников
Новые нормы вступили в силу 18 ноября. Ими, в частности, определен механизм представления документов для бронирования священнослужителей, являющихся руководителями, а также работающих в религиозных организациях на условиях трудового договора, сообщают в ведомстве.
Соответствующий приказ также устанавливает требования к документам, подаваемым для бронирования или аннулирования отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
Если раньше на бронирование могли рассчитывать руководители религиозных организаций, то теперь в список включены все другие священнослужители, которые трудоустроены на должности в критически важных религиозных организациях.
Бронированию теперь подлежат священнослужители, которые на условиях трудовых договоров работают в религиозных организациях и занимают следующие должности:
- руководитель религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на проведение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;
- заместитель руководителя религиозного центра;
- руководитель религиозного общества, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;
- работник религиозного центра, религиозного управления, религиозного общества, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации.
При этом религиозная организация должна находиться в Перечне юридических лиц – религиозных организаций, принадлежащих к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Этот перечень утверждает Госэтнополитики.
Трудовые договоры с претендентами на бронирование должны быть заключены до 17 ноября 2025 включительно.
Кроме того, религиозная организация должна иметь своих капелланов в силах обороны.
Еще 6 июня Госэтнополитика утвердила перечень из 7726 юридических лиц – религиозных организаций, принадлежащих к критически важным. Позже этот список был расширен до 9216 религиозных организаций.
Известно, что к концу июля было забронировано почти 2,3 тыс. священнослужителей-руководителей религиозных организаций.
Как сообщал портал "Комментарии", парламент предоставил критическим предприятиям оборонной сферы право на 45 дней бронировать людей, у которых не должным образом оформлены учетные документы.