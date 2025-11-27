logo

В России церковные обряды подорожали почти на 40% от начала войны против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В России церковные обряды подорожали почти на 40% от начала войны против Украины

Россиян возмущает резкий рост «добровольных пожертвований» в храмах РФ — больше всего подорожали крещения, венчания и отпевания.

27 ноября 2025, 14:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

В России стремительно растут цены на церковные ритуалы, и это прямо совпадает с периодом полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает The Moscow Times, проанализировавший данные из 140 церквей и храмов по всей РФ.

В России церковные обряды подорожали почти на 40% от начала войны против Украины

В России резко выросли цены на церковные обряды — сильнее всего подорожали крещение, венчание и отпевание.

Выяснилось, что "рекомендованные добровольные пожертвования", фактически выполняющие в российских приходах роль обязательной оплаты, выросли почти на 40% по сравнению с довоенными годами. Изменения обнаружили в церковном заведении — то есть почти в каждом втором, попавшем в выборку.

Самые громкие случаи скачка цен: в женском монастыре иконы Божией Матери в Калуге "пожертвования" взлетели на 345% ; в Богоявленском мужском монастыре Пермского края более чем вдвое; в Свято-Покровском женском монастыре на Урале повышение составило 192% .

Особенно подорожали массовые обряды – те, на которых держится основная прибыль РПЦ.
Крещение – 50%, венчание – 107%, отпевание – 71%.

Выросли и цены на молебны, панихиды и даже простые записки "за здоровье" или "упокой" — в среднем на 56% . Сорокоусты подорожали почти на 47% .

Такое системное повышение исследователи связывают не только с экономическим кризисом, но и с общей тенденцией: РПЦ активно увеличивает доходы, пока страна живет в условиях войны и изоляции.

Для украинцев эти цифры еще один индикатор того, как российская система, включая церковную, использует военное время для собственного обогащения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вводит второй этап бронирования от мобилизации трудоустроенных в критически важных религиозных организациях священнослужителей.



