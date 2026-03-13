logo_ukra

BTC/USD

71143

ETH/USD

2105.53

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія У Литві б’ють на сполох: у православній церкві знайшли слід російських спецслужб
commentss НОВИНИ Всі новини

У Литві б’ють на сполох: у православній церкві знайшли слід російських спецслужб

У Вільнюсі заявили про необхідність протидії діяльності російських спецслужб, які можуть діяти через церковні структури.

13 березня 2026, 04:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Литві закликали посилити контроль за впливом Росії у православних структурах та обмежити можливу діяльність російських спецслужб у церковному середовищі.

У Литві б’ють на сполох: у православній церкві знайшли слід російських спецслужб

Литва закликає обмежити вплив Росії у православних структурах

Як передають "Коментарі", про це пише LRT.

З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс після публікації оцінки національних загроз, підготовленої литовськими спецслужбами.

У документі зазначається, що Православна архієпархія Вільнюса залишається залежною від Московського патріархату, навіть попри заяви про прагнення більшої автономії.

За словами литовського міністра, держава має реагувати на подібні ризики так само, як і на загрози у стратегічних секторах економіки.

"Ми повинні запобігати діяльності російських спецслужб у цій організації. Якби це була компанія, яка прагне інвестувати у стратегічний сектор, ми б перевірили, чи відповідає вона інтересам національної безпеки", – заявив Будріс.

Він додав, що через зв’язки з російськими структурами таким організаціям не дозволили б володіти активами поблизу стратегічних об’єктів.

На думку міністра, влада повинна обережно усунути осіб, які можуть намагатися здійснювати вплив всередині церковних структур.

Водночас у Литві наголошують, що мова не йде про звинувачення всієї православної спільноти.

Радник президента з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс зазначив, що увага спецслужб має бути спрямована на конкретних осіб, які можуть бути причетні до вербування, саботажу чи інших форм дестабілізації.

"Якщо ми говоримо про саботаж або дестабілізацію, об’єктом уваги наших спецслужб мають бути не церковні структури загалом, а конкретні люди, які можуть бути причетні до таких дій", – наголосив він.

У литовській владі підкреслюють, що питання впливу Росії на релігійні організації розглядається у контексті національної безпеки та протидії гібридним загрозам.

Читайте також в "Коментарях", що член угорської делегації відмовився їхати в Україну через страх ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини