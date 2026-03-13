У Литві б’ють на сполох: у православній церкві знайшли слід російських спецслужб

У Литві закликали посилити контроль за впливом Росії у православних структурах та обмежити можливу діяльність російських спецслужб у церковному середовищі.

Литва закликає обмежити вплив Росії у православних структурах

Як передають "Коментарі", про це пише LRT.

З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс після публікації оцінки національних загроз, підготовленої литовськими спецслужбами.

У документі зазначається, що Православна архієпархія Вільнюса залишається залежною від Московського патріархату, навіть попри заяви про прагнення більшої автономії.

За словами литовського міністра, держава має реагувати на подібні ризики так само, як і на загрози у стратегічних секторах економіки.

"Ми повинні запобігати діяльності російських спецслужб у цій організації. Якби це була компанія, яка прагне інвестувати у стратегічний сектор, ми б перевірили, чи відповідає вона інтересам національної безпеки", – заявив Будріс.

Він додав, що через зв’язки з російськими структурами таким організаціям не дозволили б володіти активами поблизу стратегічних об’єктів.

На думку міністра, влада повинна обережно усунути осіб, які можуть намагатися здійснювати вплив всередині церковних структур.

Водночас у Литві наголошують, що мова не йде про звинувачення всієї православної спільноти.

Радник президента з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс зазначив, що увага спецслужб має бути спрямована на конкретних осіб, які можуть бути причетні до вербування, саботажу чи інших форм дестабілізації.

"Якщо ми говоримо про саботаж або дестабілізацію, об’єктом уваги наших спецслужб мають бути не церковні структури загалом, а конкретні люди, які можуть бути причетні до таких дій", – наголосив він.

У литовській владі підкреслюють, що питання впливу Росії на релігійні організації розглядається у контексті національної безпеки та протидії гібридним загрозам.

