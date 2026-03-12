Член угорської делегації відмовився їхати в Україну через страх ТЦК

Один із членів делегації з Угорщини відмовився від поїздки до України через побоювання щодо можливої мобілізації.

Член угорської делегації злякався ТЦК в Україні

Про це повідомляє угорське видання 24.hu.

За інформацією журналістів, спочатку до складу делегації мали увійти п’ять осіб, однак до України прибули лише четверо. П’ятий учасник вирішив не їхати, оскільки народився у Закарпатській області, має чинний український паспорт і побоювався, що його можуть мобілізувати.

Делегацію очолював заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек. До її складу входили фахівці у сфері енергетики.

Водночас українська сторона заявила, що цей візит не був офіційно погоджений, тому в Україні не вважають групу представників Угорщини офіційною делегацією.

За словами українських чиновників, фактично вони прибули до країни як приватні особи або туристи.

