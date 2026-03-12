Член венгерской делегации отказался ехать в Украину из-за страха ТЦК

Один из членов делегации из Венгрии отказался от поездки в Украину из-за опасений возможной мобилизации.

Член венгерской делегации испугался ТЦК в Украине

Об этом сообщает венгерское издание 24.hu.

По информации журналистов, сначала в состав делегации должны были войти пять человек, однако в Украину прибыли только четверо. Пятый участник решил не ехать, поскольку родился в Закарпатской области , имеет действующий паспорт и опасался, что его могут мобилизовать.

Делегацию возглавлял заместитель министра энергетики Венгрии Габор Цепек . В ее состав входили специалисты в сфере энергетики.

В то же время, украинская сторона заявила, что этот визит не был официально согласован, поэтому в Украине не считают группу представителей Венгрии официальной делегацией.

По словам украинских чиновников, фактически они прибыли в страну как частные лица или туристы.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что Россия планирует существенно нарастить свои подразделения беспилотных систем и довести их численность до 101 тысячи военных уже к 1 апреля.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, российская военная промышленность также значительно нарастила производство дронов. Сейчас РФ может производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.

В то же время, украинские военные сохраняют преимущество в применении беспилотников на поле боя. В частности, только в феврале украинские дроны атаковали более 105 тысяч российских целей.

Кроме того, FPV-дроны на оптоволокне поразили более 4 тысяч позиций операторов беспилотников российской армии. По словам Сырского, в подразделениях ВСУ также создают специальные взводы перехватчиков беспилотников, которые должны усилить борьбу с враждебными БПЛА.

