В Литве бьют тревогу: в православной церкви нашли след российских спецслужб

В Литве призвали усилить контроль над влиянием России в православных структурах и ограничить возможную деятельность российских спецслужб в церковной среде.

Как передают " Комментарии " , об этом пишет LRT .

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после публикации оценки национальных угроз, подготовленной литовскими спецслужбами.

В документе отмечается, что Православная архиепархия Вильнюса остается зависимой от Московского патриархата , даже несмотря на заявления о стремлении к большей автономии.

По словам литовского министра, государство должно реагировать на подобные риски так же, как на угрозы в стратегических секторах экономики.

"Мы должны предотвращать деятельность российских спецслужб в этой организации. Будь это компания, которая стремится инвестировать в стратегический сектор, мы бы проверили, отвечает ли она интересам национальной безопасности", – заявил Будрис.

Он добавил, что из-за связей с российскими структурами таким организациям не позволили бы владеть активами вблизи стратегических объектов.

По мнению министра, власти должны осторожно устранить лиц, которые могут пытаться оказывать влияние внутри церковных структур .

В то же время в Литве отмечают, что речь не идет об обвинении всего православного сообщества.

Советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулонис отметил, что внимание спецслужб должно быть направлено на конкретных лиц , которые могут быть причастны к вербовке, саботажу или другим формам дестабилизации.

"Если мы говорим о саботаже или дестабилизации, объектом внимания наших спецслужб должны быть не церковные структуры в целом, а конкретные люди, которые могут быть причастны к таким действиям", – подчеркнул он.

В литовских властях подчеркивают, что вопрос влияния России на религиозные организации рассматривается в контексте национальной безопасности и противодействия гибридным угрозам.

