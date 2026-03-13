В Литве бьют тревогу: в православной церкви нашли след российских спецслужб

Рубрики
Проніна Анна
В Литве призвали усилить контроль над влиянием России в православных структурах и ограничить возможную деятельность российских спецслужб в церковной среде.
Литва призывает ограничить влияние России в православных структурах
Как передают " Комментарии " , об этом пишет LRT .
С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после публикации оценки национальных угроз, подготовленной литовскими спецслужбами.
В документе отмечается, что Православная архиепархия Вильнюса остается зависимой от Московского патриархата , даже несмотря на заявления о стремлении к большей автономии.
По словам литовского министра, государство должно реагировать на подобные риски так же, как на угрозы в стратегических секторах экономики.
Он добавил, что из-за связей с российскими структурами таким организациям не позволили бы владеть активами вблизи стратегических объектов.
По мнению министра, власти должны осторожно устранить лиц, которые могут пытаться оказывать влияние внутри церковных структур .
В то же время в Литве отмечают, что речь не идет об обвинении всего православного сообщества.
Советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулонис отметил, что внимание спецслужб должно быть направлено на конкретных лиц , которые могут быть причастны к вербовке, саботажу или другим формам дестабилизации.
В литовских властях подчеркивают, что вопрос влияния России на религиозные организации рассматривается в контексте национальной безопасности и противодействия гибридным угрозам.
