Свято Бориса та Гліба: що можна і не можна робити у цей день

2 травня за новим церковним календарем в Україні згадують перенесення мощів благовірних князів Бориса та Гліба. Цього дня звертаються до їхньої пам'яті, згадують традиції, дотримуються заборон і прислухаються до народних прикмет.

Віруючі звертаються з молитвами до святих Бориса та Гліба – просять здоров'я та зцілення, особливо при хворобах зору та ніг, зміцнити віру, позбавити ворожнечі та злості, а також про мир та підтримку для захисників України.

У народі день так і називають – Бориса та Гліба, а ще – Солов'їним днем, бо з цього часу починають співати соловейки.

За народними традиціями день вважається важливим для господарських справ та посівних робіт. Наприклад, сьогодні прийнято садити огірки та гарбуз – вони дадуть гарний урожай. Триває й посів зернових культур — у народі так і кажуть: "Борис та Гліб сіють хліб".

Серед прикмет існує повір'я про гроші: несподіваний прибуток, отриманий сьогодні, потрібно направити на допомогу нужденним або благодійність. Вважається також, що якщо перерахувати всі гроші в будинку до світанку, то можна залучити достаток, а прибирання в будинку краще робити, підмітаючи не до порога, а від нього — щоб "не викидати" благополуччя.

За народними повір'ями у цей день не варто давати гроші у борг — разом з ними можна "віддати" і власний успіх. Також не варто виходити з дому з порожнім гаманцем — навіть невелика сума має бути при собі, щоб не "закрити" грошовий потік.

По погоді дня судять про те, яким буде травень та майбутнє літо. Якщо спекотне сонце сьогодні – до теплої та сприятливої погоди у травні та влітку. Холодний та вітряний день – літо буде прохолодним. Гарний, яскравий захід сонця — до сухого та спекотного літа. Гроза у цей день — до затяжної непогоди найближчими днями. Тепла погода – до врожаю зернових. Цвіте черемха – похолодає.

