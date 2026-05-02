Праздник Бориса и Глеба: что можно и нельзя делать в этот день

2 мая по новому церковному календарю в Украине вспоминают перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В этот день обращаются к их памяти, вспоминают традиции, соблюдают запреты и прислушиваются к народным приметам.

Приметы 2 мая. Фото: из открытых источников

Верующие обращаются с молитвами к святым Борису и Глебу – просят здоровья и исцеления, особенно при болезнях зрения и ног, укрепить веру, избавить от вражды и злобы, а также о мире и поддержке для защитников Украины.

В народе день так и называют – Бориса и Глеба, а еще – Соловьиным днем, так как с этого времени начинают петь соловьи.

По народным традициям день считается важным для хозяйственных дел и посевных работ. К примеру, сегодня принято сажать огурцы и тыкву — они дадут хороший урожай. Продолжается и посев зерновых культур — в народе так и говорят: "Борис и Глеб сеют хлеб".

Среди примет существует поверье о деньгах: неожиданную прибыль, полученную сегодня, нужно направить на помощь нуждающимся или благотворительность. Считается также, что если пересчитать все деньги в доме до рассвета, то можно привлечь достаток, а уборку в доме лучше делать, подметая не к порогу, а от него — чтобы "не выметать" благополучие.

По народным поверьям в этот день не стоит давать деньги в долг — вместе с ними можно "отдать" и собственную удачу. Также не стоит выходить из дома с пустым кошельком — даже небольшая сумма должна быть при себе, чтобы не "закрыть" денежный поток.

По погоде дня судят о том, каким будет май и предстоящее лето. Если жаркое солнце сегодня – к теплой и благоприятной погоде в мае и летом. Холодный и ветреный день — лето будет прохладным. Красивый, яркий закат — к сухому и жаркому лету. Гроза в этот день — к затяжной непогоде в ближайшие дни. Теплая погода — к урожаю зерновых. Цветет черемуха — похолодает.

Читайте также на портале "Комментарии" — церковный праздник 1 мая: что категорически запрещено было делать в этот день.



