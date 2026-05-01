Церковный праздник 1 мая: что категорически запрещено в этот день

1 мая по новому церковному стилю верующие вспоминают священномученика Макария, митрополита Киевского, чья жизнь и служение связаны с историей православия на украинских землях. В народной традиции в эту дату наблюдают за природой, по которой судят о будущем лете и урожае.

В православный праздник 1 мая верующие просят обращаются к святому пророку Иеремии — просят у него защиты от злых людей, помощи в делах и поддержки в полевых и огородных работах.

В народной традиции день называют Еремей Запрягальник – с этого времени в старину начиналась активная пахота и посевная. Считалось, что сам пророк "невидимо помогает" земледельцам: запрягает небесную колесницу и помогает завершать тяжелые полевые работы.

Этот день называют также третьей и последней встречей весны – пролетьем. По традиции 1 мая считается благоприятным днем для посадки рассады и посева: все, что попадет в землю в этот день, даст крепкие всходы и хороший урожай. Также рекомендуется делать генеральную уборку в доме — порядок в жилище принесет достаток и удачу.

В народных поверьях с этим днем связано много строгих запретов: не следует жаловаться на жизнь — проблемы могут только усилиться; нельзя лениться и бездельничать — удача обойдет стороной; нельзя грустить, плакать и тосковать — в доме "поселится" печаль; не советуют одалживать соседям хлеб и семена для посева — можно остаться без урожая и достатка.

При этом считается, что взятые "случайно" семена дадут особенно богатый урожай.

По погоде в этот день судят, каким будет лето, урожай и даже зима. Если с утра на небе нет ни облачка — к жаркому лету. День сегодня ясный — к хорошему урожаю. На рассвете нет облаков — летом придет жара. Роса выпала вечером — завтра будет ясная погода. Светит полная луна — к похолоданию и возможным заморозкам. Погода испортилась — к суровой зиме. Муравьи беспокойные — июнь будет дождливым.

