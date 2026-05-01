Церковне свято 1 травня: що категорично заборонено цього дня

1 травня за новим церковним стилем віруючі згадують священномученика Макарія, митрополита Київського, чиє життя та служіння пов'язані з історією православ'я на українських землях. У народній традиції в цю дату спостерігають за природою, за якою судять про майбутнє літо та врожай.

У православне свято 1 травня віруючі просять звертаються до святого пророка Єремії – просять у нього захисту від злих людей, допомоги у справах та підтримки у польових та городніх роботах.

У народній традиції цей день прозвали Ярема Запрягальник — з цього часу в давнину починалася активна оранка та сівба. Вважалося, що сам пророк "невидимо допомагає" землеробам: запрягає небесну колісницю та допомагає завершувати важкі польові роботи.

Цей день називають також третьою і останньою зустріччю весни — Проліття. За традицією 1 травня вважається сприятливим днем для висадки розсади та посіву: все, що потрапить у землю цього дня, дасть міцні сходи та хороший урожай. Також рекомендується робити генеральне прибирання в будинку — порядок у оселі принесе достаток і удачу.

У народних повір'ях із цим днем пов'язано багато суворих заборон: не слід скаржитися на життя – проблеми можуть лише посилитися; не можна лінуватися і ледарювати — успіх обійде стороною; не можна сумувати, плакати і тужити — у будинку "оселиться" смуток; не радять позичати сусідам хліб та насіння для посіву – можна залишитися без урожаю та достатку.

При цьому вважається, що взяте "випадково" насіння дасть особливо багатий урожай.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою. Якщо з ранку на небі немає жодної хмарини — до спекотного літа. День сьогодні ясний – до хорошого врожаю. На світанку немає хмар — влітку прийде спека. Роса випала увечері – завтра буде ясна погода. Світить повний місяць — до похолодання та можливих заморозків. Погода зіпсувалася – до суворої зими. Мурашки неспокійні – червень буде дощовим.

