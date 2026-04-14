Світлий вівторок 14 квітня: яку ікону поставити біля входу, щоб захистити будинок

14 квітня православні віруючі продовжують святкувати Великдень – другий день Світлого тижня, Світлий вівторок. Цього ж дня вшановують чудотворну Іверську ікону Божої Матері, до якої звертаються з молитвами про захист, допомогу та втіху. Дата багата на традиції та народні повір'я, які передаються з покоління в покоління.

У Світлий вівторок православні продовжують святкування Великодня, а сам день сповнений як церковних, так і народних традицій.

Цього дня віруючі звертаються з молитвами до Іверської ікони Божої Матері — святий образ просять зцілення, захисту від бід, втіхи у важкі моменти та допомоги у життєвих випробуваннях. Вважається, що образ потрібно розмістити біля входу – він оберігатиме будинок від неприємностей.

Світлий вівторок прийнято проводити у гарному настрої: відвідувати рідних, влаштовувати теплі зустрічі, продовжувати пасхальні частування. За старих часів до церкви сьогодні частіше вирушали жінки, а чоловіки залишалися вдома, допомагали по господарству та дбали про сім'ю.

Цей день також має народну назву — Купальниця: вірять, що вода в цей день очищає від усього поганого, змиває хвороби та образи. Друга назва свята — Мартин Лісогон, на ім'я святого Мартіна, пам'ять якого також відбувається у цей день. Вважається, що саме в цей час лисиці залишають старі нори і переселяються в нові, виганяючи себе з колишнього житла.

Особливу увагу у Світлий вівторок приділяють птахам – кажуть, що якщо погодувати пернатих, то це приверне до хати достаток та удачу. Також потрібно постаратися допомогти нужденним – будь-яке добро у цей день повертається сторицею.

Відповідно до традицій, у цей період не проводять вінчання та заупокійні служби, а відвідування кладовищ переносять на спеціальні дні.

Народні прикмети цього дня здавна пов'язували з погодою, урожаєм та поведінкою птахів — за ними намагалися передбачити, яким буде літо та чого чекати від майбутнього сезону. Якщо стоїть суха та ясна погода – літо буде спекотним. Хмарно — до дощового літа. Хмари "тануть" або розсіюються — погода буде сухою та ясною. Ворони каркають – до негоди.

Найпомітніша деталь дня: якщо на Мартина Лисогона тепло і ясно — рік обіцяє бути врожайним і щедрим.

