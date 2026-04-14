Светлый вторник 14 апреля: какую икону поставить у входа, чтобы защитить дом

14 апреля православные верующие продолжают праздновать Пасху — второй день Светлой седмицы, Светлый вторник. В этот же день чтят чудотворную Иверскую икону Божией Матери, к которой обращаются с молитвами о защите, помощи и утешении. Дата богата традициями и народными поверьями, которые передаются из поколения в поколение.

В Светлый вторник православные продолжают празднование Пасхи, а сам день наполнен как церковными, так и народными традициями.

В этот день верующие обращаются с молитвами к Иверской иконе Божией Матери — у святого образа просят исцеления, защиты от бед, утешения в трудные моменты и помощи в жизненных испытаниях. Считается, что образ нужно разместить у входа — он будет оберегать дом от неприятностей.

Светлый вторник принято проводить в хорошем настроении: навещать родных, устраивать теплые встречи, продолжать пасхальные угощения. В старину в церковь сегодня чаще отправлялись женщины, а мужчины оставались дома, помогали по хозяйству и заботились о семье.

Этот день также носит народное название — Купальница: верят, что вода в этот день очищает от всего плохого, смывает болезни и обиды. Второе название праздника — Мартын Лисогон, по имени святого Мартина, память которого также совершается в этот день. Считается, что именно в это время лисы покидают старые норы и переселяются в новые, "выгоняя" себя из прежнего жилища.

Особое внимание в Светлый вторник уделяют птицам — говорят, что если покормить пернатых, то это привлечет в дом достаток и удачу. Также нужно постараться помочь нуждающимся — любое добро в этот день возвращается сторицей.

Согласно традициям, в этот период не проводят венчания и заупокойные службы, а посещение кладбищ переносят на специальные дни.

Народные приметы этого дня издавна связывали с погодой, урожаем и поведением птиц — по ним старались предугадать, каким будет лето и чего ждать от будущего сезона. Если стоит сухая и ясная погода — лето будет жарким. Пасмурно — к дождливому лету. Облака "тают" или рассеиваются — погода будет сухой и ясной. Вороны каркают — к ненастью.

Самая приметная деталь дня: если на Мартына Лисогона тепло и ясно — год обещает быть урожайным и щедрым.

