Світлий четвер і Великдень мертвих: чи можна йти на цвинтар, що не можна робити

16 квітня за новим церковним календарем православні згадують Іллінсько-Чернігівську ікону Божої Матері – одну з шанованих святинь. Ця дата також припадає на Світлий четвер Пасхального тижня. День має свої традиції, заборони та прикмети, які здавна передаються з покоління до покоління.

Прикмети 16 квітня.

Цього дня віруючі можуть помолитися перед образом Іллінсько-Чернігівської Божої Матері. Вважається, що ця чудотворна ікона допомагає в різних потребах, особливо їй моляться про зцілення від сліпоти, недуг ніг, ревматизму і хронічних захворювань.

У народній традиції цей день відомий як Навський четвер, або Навський Великдень, Паска мертвих. Назва свята походить від стародавнього слова "Навь" — так у давнину називали потойбічний світ, на противагу "Яві", світу живих. За повір'ями, у дні після Великодня межа між світами ставала тоншою, і душі предків могли на короткий час відвідати своїх близьких.

Такі повір'я дали початок звичаю "христосуватися" з покійними — люди приходили на кладовище і залишали на могилах крашанки. У деяких регіонах ця традиція зберігається й сьогодні. Однак у православній традиції цього не роблять, адже на Світлій седмиці не прийнято влаштовувати поминки та відвідувати могили.

Особливого значення у цей день надають милосердю — на Світлій седмиці не можна відмовляти у допомозі, навпаки, треба бути щедрим, подавати милостиню, підтримувати нужденних та влаштовувати частування для бідних.

За народними прикметами у цей день не рекомендується давати будь-що у борг — ні гроші, ні речі, щоб не "віддати" разом з ними свій добробут.

У Навський (Світлий) четвер існують і особливі заборони. Церква не схвалює залишення їжі та напоїв на могилах — це відносять до язичницьких звичаїв. Натомість радять вшанувати покійних добрими справами: наприклад, роздати випічку або милостиню нужденним. Також не вітається вживання алкоголю, особливо на кладовищі.

Існує і повір'я, що у цей день жінкам краще не шити і не брати в руки голку з ниткою – можна "зашити очі" комусь із померлих. Не варто сумувати і вдаватися до смутку, особливо згадуючи померлих.

