Светлый четверг и Пасха мертвых: можно ли идти на кладбище, что нельзя делать

16 апреля по новому церковному календарю православные вспоминают Ильинско-Черниговскую икону Божией Матери — одну из почитаемых святынь. Эта дата также приходится на Светлый четверг Пасхальной недели. День имеет свои традиции, запреты и приметы, которые издавна передаются из поколения в поколение.

Приметы 16 апреля.

В этот день верующие могут помолиться перед образом Ильинско-Черниговской Божией Матери. Считается, что эта чудотворная икона помогает в самых разных нуждах, особенно ей молятся об исцелении от слепоты, недугов ног, ревматизма и хронических заболеваний.

В народной традиции этот день известен как Навский четверг, или Пасха мертвых. Название праздника происходит от древнего слова "Навь" — так в старину называли потусторонний мир, в противоположность "Яви", миру живых. По поверьям, в дни после Пасхи граница между мирами становилась тоньше, и души предков могли на короткое время навестить своих близких.

Такие поверья дали начало обычаю "христосоваться" с усопшими — люди приходили на кладбище и оставляли на могилах крашеные яйца. В некоторых регионах эта традиция сохраняется и сегодня. Однако в православной традиции этого не делают, ведь на Светлой седмице не принято устраивать поминки и посещать могилы.

Особое значение в этот день придают милосердию — на Светлой седмице нельзя отказывать в помощи, наоборот, нужно быть щедрым, подавать милостыню, поддерживать нуждающихся и устраивать угощения для бедных.

По народным приметам в этот день не рекомендуется давать что-либо взаймы — ни деньги, ни вещи, чтобы не "отдать" вместе с ними свое благополучие.

В Навский (Светлый) четверг существуют и особые запреты. Церковь не одобряет оставление еды и напитков на могилах – это относят к языческим обычаям. Вместо этого советуют помянуть усопших добрыми делами: например, раздать выпечку или милостыню нуждающимся. Также не приветствуется употребление алкоголя, особенно на кладбище.

Существует и поверье, что в этот день женщинам лучше не шить и не брать в руки иглу с ниткой — можно "зашить глаза" кому-то из умерших. Не стоит унывать и предаваться печали, особенно вспоминая умерших.

