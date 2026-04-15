15 апреля: строгий запрет в Светлую среду

15 апреля по новому церковному календарю чтят одну из самых почитаемых святынь – Вышгородскую (Владимирскую) икону Божией Матери. На эту дату также приходится Светлая среда Пасхальной недели.

Церковь. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются с молитвами к Пресвятой Богородице перед Вышгородской иконой. Чудотворный образ издавна считается исцеляющим: у него просят помощи при тяжелых недугах, особенно болезнях сердца и глаз, а также защиты для дома и родных. Считается, что Богоматерь через этот образ покровительствует воинам, помогает утихомирить вражду, дарует мир, укрепляет семейные узы.

В народной традиции Светлую среду называют Градовая и Хороводница. Эти названия отражают сразу два смысла дня: с одной стороны, это время веселья, хороводов и гуляний, с другой — считается, что в этот день нельзя заниматься работой в поле, огороде или даже по дому, иначе можно навлечь внезапный град.

К Светлой среде принято снова печь куличи и красить яйца, но уже не для себя, а для нуждающихся. Щедрость в этот день принесет благополучие и счастье на весь год — до следующей Пасхи.

Также этот день называют Пудов — в честь апостола Пуда, память которого также совершается сегодня. Это особое время для пчеловодов: с утра они осматривали пасеки и омшаники, проверяли ульи после зимы. Если устанавливалось тепло, пчел выносили на свежий воздух и ставили ближе к цветущим деревьям. В Пудов день достают остатки меда, заготовленного на зиму, и подают к столу – это приносит удачу и достаток на весь год.

Что сегодня нельзя делать по народным поверьям: не стоит давать деньги в долг — их могут не вернуть; не рекомендуется вытряхивать подушки и матрасы, чтобы "не вытрясти" достаток из дома; не следует выносить старые вещи — чтобы благо из дома не вынести; нельзя подбирать деньги с земли — это к бедности; не советуют делиться планами и сокровенными мыслями — они могут не сбыться.

Также в этот день нужно постараться не переутомляться и не работать допоздна. Как уже говорили ранее, в Градовую среду запрещается трудиться в саду и огороде — по поверьям, это может обернуться потерей урожая из-за града.

Читайте также на портале "Комментарии" - Светлый вторник 14 апреля: какую икону поставить у входа, чтобы защитить дом.