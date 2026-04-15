15 квітня: сувора заборона у Світлу середу

15 квітня за новим церковним календарем вшановують одну з найшанованіших святинь – Вишгородську (Володимирську) ікону Божої Матері. На цю дату також припадає Світла середа Великоднього тижня.

Цього дня віруючі звертаються із молитвами до Пресвятої Богородиці перед Вишгородською іконою. Чудотворний образ здавна вважається зцілюючим: у нього просять допомоги при тяжких недугах, особливо хворобах серця та очей, а також захисту для дому та рідних. Вважається, що Богоматір через цей образ опікується воїнам, допомагає втихомирити ворожнечу, дарує мир, зміцнює сімейні узи.

У народній традиції Світлу середу називають Градова та Хороводниця. Ці назви відображають одразу два значення дня: з одного боку, це час веселощів, хороводів та гулянь, з іншого — вважається, що цього дня не можна займатися роботою в полі, городі чи навіть по дому, інакше можна накликати раптовий град.

До Світлої середи прийнято знову пекти паски і фарбувати яйця, але вже не для себе, а для нужденних. Щедрість у цей день принесе благополуччя та щастя на весь рік – до наступного Великодня.

Також цей день називають Пудов — на честь апостола Пуда, пам'ять якого також відбувається сьогодні. Це особливий час для бджолярів: зранку вони оглядали пасіки та омшаники, перевіряли вулики після зими. Якщо встановлювалося тепло, бджіл виносили на свіже повітря та ставили ближче до квітучих дерев. У Пудов день дістають залишки меду, заготовленого на зиму, і подають до столу – це приносить удачу та достаток на весь рік.

Що сьогодні не можна робити за народними повір'ями: не варто давати гроші у борг — їх можуть не повернути; не рекомендується витрушувати подушки та матраци, щоб "не витрусити" достаток з дому; не слід виносити старі речі – щоб благо з дому не винести; не можна підбирати гроші із землі — це до бідності; не радять ділитися планами та потаємними думками — вони можуть не справдитися.

Також у цей день потрібно постаратися не перевтомлюватись і не працювати допізна. Як уже говорили раніше, у Градову середу забороняється працювати в саду та городі — за повір'ями, це може призвести до втрати врожаю через град.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Світлий вівторок 14 квітня: яку ікону поставити біля входу, щоб захистити будинок.