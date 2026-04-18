Світла субота: головна заборона дня

18 квітня за новим церковним календарем в Україні згадують святителя Косму. На сьогодні також припадає Світла субота Великоднього тижня.

У храмах цього дня завершується особливе пасхальне богослужіння, віруючі йдуть на службу, щоб поділити радість Воскресіння Христового.

Одна з головних традицій Світлої суботи — роздача артосу, особливого великоднього хліба, який увесь Світлий тиждень знаходився біля ікони Христа в храмі. Після молитви його розламують та роздають парафіянам. Цей хліб прийнято зберігати вдома біля ікон і, за повір'ям, можна давати потроху під час хвороби.

У Світлу суботу в храмах зачиняються Царські врата, символізуючи закінчення святкового тижня та перехід до звичайного церковного ритму.

Світлу суботу треба постаратися провести в радості та щедрості: пригощати близьких, допомагати нужденним, влаштовувати сімейні зустрічі. Вважається, що добрі справи цього дня приносять добробут на весь рік.

Святому Космі моляться про допомогу в господарських справах, здоров'я, захист від спокус та зміцнення віри.

У народі святого вважають покровителем городників, тому до нього звертаються з проханнями про добрий урожай. Звідси пішла і народна назва дня – Кузьма Огородник. Він символізує початок посівних праць. З цього часу починають сіяти моркву, буряк, ріпу – за повір'ям, робити це мають жінки.

У народі на Кузьму Огородника є свої заборони: чоловікам не варто виходити на город і займатися посадками — це може "зіпсувати" врожай, чоловічі руки "йдуть у колір, а не в корінь"; не можна одягати брудний одяг, сваритися і говорити на підвищених тонах – щоб не викликати проблем у будинку та зі здоров'ям; не радять ледарити і довго лежати в ліжку, щоб не "проспати" удачу та достаток.

Особливого значення надавали і поведінці на природі: не рекомендується ховатися від дощу, потрапити під дощ 18 квітня – до здоров'я та удачі.

У народі день пов'язують із безліччю погодних та землеробських прикмет, за якими намагаються визначити майбутній урожай та погоду. Якщо дощ пішов – буде добрий урожай жита та благополучний рік. Качки плескаються у воді — до стійкого тепла. На водяній лілії з'явилося листя – заморозків більше не буде. Черемха цвіте – скоро похолодає. Розпустилася мати-й-мачуха – до тепла.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Світла п'ятниця та Прощений день: що обов'язково потрібно зробити цього дня.



