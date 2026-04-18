Светлая суббота: главный запрет дня

18 апреля по новому церковному календарю в Украине вспоминают святителя Косму. На сегодня также приходится Светлая суббота Пасхальной недели.

В храмах в этот день завершается особое пасхальное богослужение, верующие идут на службу, чтобы разделить радость Воскресения Христова.

Одна из главных традиций Светлой субботы — раздача артоса, особого пасхального хлеба, который всю Светлую седмицу находился у иконы Христа в храме. После молитвы его разламывают и раздают прихожанам. Этот хлеб принято хранить дома возле икон и, по народному поверью, можно давать понемногу во время болезни.

В Светлую субботу в храмах закрываются Царские врата, символизируя окончание праздничной недели и переход к обычному церковному ритму.

Светлую субботу нужно постараться провести в радости и щедрости: угощать близких, помогать нуждающимся, устраивать семейные встречи. Считается, что добрые дела в этот день приносят благополучие на весь год.

Святому Косме молятся о помощи в хозяйственных делах, здоровье, защите от соблазнов и укреплении веры.

В народе святого считают покровителем огородников, поэтому к нему обращаются с просьбами о хорошем урожае. Отсюда пошло и народное название дня — Кузьма Огородник. Он символизирует начало посевных работ. С этого времени начинают сеять морковь, свеклу, репу – по поверью, делать это должны женщины.

В народе на Кузьму Огородника есть свои запреты: мужчинам не стоит выходить на огород и заниматься посадками – это может "испортить" урожай, мужские руки "уходят в цвет, а не в корень"; нельзя надевать грязную одежду, ссориться и говорить на повышенных тонах — чтобы не накликать проблемы в доме и со здоровьем; не советуют бездельничать и долго лежать в постели, чтобы не "проспать" удачу и достаток.

Особое значение придавали и поведению на природе: не рекомендуется прятаться от дождя, попасть под дождь 18 апреля — к здоровью и удаче.

В народе день связывают со множеством погодных и земледельческих примет, по которым пытаются определить будущий урожай и погоду. Если дождь пошел — будет хороший урожай ржи и благополучный год. Утки плещутся в воде — к устойчивому теплу. На водяной лилии появились листья – заморозков больше не будет. Черемуха цветет — скоро похолодает. Распустилась мать-и-мачеха — к теплу.

