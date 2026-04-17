Светлая пятница и Прощеный день: что обязательно нужно сделать в этот день

17 апреля православные в Украине чтят икону Божией Матери "Живоносный источник", с которой связаны предания о чудесной помощи и исцелениях. Этот день приходится на Светлую пятницу Пасхальной недели — время особой радости, когда продолжают прославлять Воскресение Христово. Дата наполнена как церковными, так и народными традициями, приметами и запретами, которые передаются из поколения в поколение.

Светлая пятница в народе известна как Прощеный день — время примирения и душевного очищения. В эту дату принято искренне просить прощения у близких и тех, с кем были разногласия в течение года, забывать старые обиды и завершать Пасхальную неделю с легким сердцем. В храмах освящают воду, которой затем окропляют огороды — согласно поверью, это должно принести хороший и щедрый урожай.

Еще одно народное название праздника — Зосима Пчельник. Пасечники в это время выставляют ульи на пасеки, окропляют их святой водой. С пчелами связана и красивая легенда: считается, что во время распятия Христа рой пчел прилетел к Спасителю и осушил кровавый пот на Его челе, облегчив страдания. Поэтому мед в этот день считается особенно полезным — если съесть хотя бы ложечку, то будешь здоровым и сильным весь год.

Также в этот день принято навещать родных: например, зятья приходили в гости к родителям жены. Девушкам положено умываться холодной, иногда даже ледяной водой – это помогает сохранить здоровье, красоту и молодость.

В Светлую пятницу нельзя унывать, злиться и держать обиды. Как и в другие дни Светлой седмицы, не проводят поминки и не посещают кладбища — для этого есть отдельная дата. Также не рекомендуется играть свадьбы.

По народным приметам сегодня лучше отложить тяжелую работу, ремонт и активные хлопоты по дому или в огороде. Не советуют и давать деньги в долг или занимать самому, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями в будущем.

Если сегодня теплый вечер и тихая ночь, то лето будет сухим и жарким.

