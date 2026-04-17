Світла п'ятниця та Прощений день: що обов'язково потрібно зробити цього дня

17 квітня православні в Україні вшановують ікону Божої Матері "Живоносне джерело", з якою пов'язані перекази про чудову допомогу та зцілення. Цей день припадає на Світлу п'ятницю Великодня — час особливої радості, коли продовжують прославляти Воскресіння Христове. Дата наповнена як церковними, так і народними традиціями, прикметами та заборонами, що передаються з покоління до покоління.

Прикмети 17 квітня.

Світла п'ятниця у народі відома як Прощений день – час примирення та душевного очищення. У цю дату прийнято щиро вибачатися у близьких і тих, з ким були розбіжності протягом року, забувати старі образи та завершувати Великодній тиждень із легким серцем. У храмах освячують воду, якою потім окроплюють городи — згідно з повір'ям, це має принести добрий і щедрий урожай.

Ще одна народна назва свята – Зосима Пасічник. Пасічники в цей час виставляють вулики на пасіки, окроплюють їх святою водою. З бджолами пов'язана і гарна легенда: вважається, що під час розп'яття Христа рій бджіл прилетів до Спасителя і осушив кривавий піт на Його чолі, полегшивши страждання. Тому мед цього дня вважається особливо корисним — якщо з'їсти хоча б ложечку, то будеш здоровим та сильним весь рік.

Також у цей день заведено відвідувати рідних: наприклад, зяті приходили у гості до батьків дружини. Дівчатам належить вмиватися холодною, іноді навіть крижаною водою – це допомагає зберегти здоров'я, красу та молодість.

У Світлу п'ятницю не можна сумувати, злитися та тримати образи. Як і в інші дні Світлого тижня, не проводять поминки і не відвідують цвинтарі — для цього є окрема дата. Також не рекомендується грати весілля.

За народними прикметами сьогодні краще відкласти важку роботу, ремонт та активний клопіт по будинку чи на городі. Не радять і давати гроші у борг чи позичати самому, щоб не зіткнутися з фінансовими труднощами в майбутньому.

Якщо сьогодні теплий вечір та тиха ніч, то літо буде сухим та спекотним.

