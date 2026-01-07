Соратник Москви Онуфрій відзначився диким "привітанням" українців: до чого закликав

Очільник Московської церкви в Україні, що діє під брендом УПЦ (МП), митрополит Онуфрій 6 січня оприлюднив своє різдвяне послання до вірян. Святкування Різдва за юліанським календарем у черговий раз показало синхронність дій УПЦ МП із Російською православною церквою, а саме послання містило неоднозначні настанови щодо ставлення до зла та агресії.

Фото: з відкритих джерел

У тексті, опублікованому Центром інформації УПЦ, митрополит закликав молитися за умиротворення тих, хто воює проти України.

"Вже четвертий рік підряд ми зустрічаємо Різдво Христове, Свято Божого миру і благовоління, під звуки смертельних пострілів, і ми щиро молимось, щоб Господь умиротворив серця воюючих проти нас", – йдеться у посланні.

При цьому Онуфрій не конкретизує, кого саме він має на увазі, залишаючи кожному можливість інтерпретувати.

Попри очевидну агресію, митрополит не згадує прямо тих, хто веде бойові дії проти нашої держави, водночас пропонуючи молитися за їхні серця. У своєму навчанні про боротьбу зі злом Онуфрій підкреслює: "Божественна любов перемогла людську злобу і гріх. Боротьба Спасителя зі злом була великою і тривалою, і в ній Господь навчає нас, людей, як ми можемо і повинні протистояти гріху: якщо можливо, то тікати від гріха, як Богомладенець втік від злого Ірода в Єгипет, а якщо неможливо втекти, то мужньо терпіти людські слабкості, немочі і недоліки, як це робив Христос Спаситель".

Такі тези про "терпіння людських немочей" у розпал війни можна сприймати як непрямий заклик до пасивності перед агресором, замість активного захисту держави та підтримки її суверенітету.

Ще однією важливою темою послання стала любов до "злонамірених". Митрополит Онуфрій радить ставитися з добротою до всіх людей, незалежно від того, як вони ставляться до нас: "чи вони добрі, чи злонамірені". Цей підхід може виглядати гуманним у духовному сенсі, але в умовах війни його трактування викликає суперечливі оцінки.

