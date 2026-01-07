Глава Московской церкви в Украине, действующий под брендом УПЦ (МП), митрополит Онуфрий 6 января обнародовал свое рождественское послание верующим. Празднование Рождества по юлианскому календарю в очередной раз показало синхронность действий УПЦ МП с Русской православной церковью, а послание содержало неоднозначные руководства по отношению ко злу и агрессии.

Фото: из открытых источников

В тексте, опубликованном Центром информации УПЦ, митрополит призвал молиться за умиротворение воюющих против Украины.

"Уже четвертый год подряд мы встречаем Рождество Христово, Праздник Божьего мира и благоволения, под звуки смертельных выстрелов, и мы искренне молимся, чтобы Господь умиротворил сердца воюющих против нас", – говорится в послании.

При этом Онуфрий не конкретизирует, кого именно он подразумевает, оставляя каждому возможность интерпретировать.

Несмотря на очевидную агрессию, митрополит не вспоминает тех, кто ведет боевые действия против нашего государства, в то же время предлагая молиться за их сердца. В своем учении о борьбе со злом Онуфрий подчеркивает: "Божественная любовь победила человеческую злобу и грех. Борьба Спасителя со злом была великой и продолжительной, и в ней Господь учит нас, людей, как мы можем и должны противостоять греху: если возможно, то убегать от греха, а если Богомладен убежать, то мужественно терпеть человеческие слабости, немощи и недостатки, как это делал Христос Спаситель".

Такие тезисы о "терпении человеческих недугов" в разгар войны можно воспринимать как косвенный призыв к пассивности перед агрессором, вместо активной защиты государства и поддержки его суверенитета.

Еще одной важной темой послания стала любовь к "злонамеренным". Митрополит Онуфрий советует относиться с добротой ко всем людям, независимо от того, как они относятся к нам: "добры ли они или злонамерены". Этот подход может выглядеть гуманным в духовном смысле, но в условиях войны его трактовка вызывает противоречивые оценки.

Портал "Комментарии" ранее писал , что отношение украинцев к международным партнерам значительно отличается, а доверие к отдельным союзникам в течение последнего года демонстрирует заметную негативную динамику. Такие результаты показал социологический опрос Киевского международного института социологии (КМИС).