Що не можна робити 27 червня: яка помилка може спричинити клопіт

У суботу, 27 червня, віруючі в Україні, які йдуть новоюліанським календарем, вшановують пам'ять святого пророка Єлисея.

Прикмети 27 червня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день пов'язували з працею, стриманістю та обережністю в словах. Вважалося, що 27 червня краще уникати поспіху, конфліктів та необдуманих рішень, щоб не викликати зайвого клопоту.

Священнослужителі закликають у цей день уникати сварок, гніву, заздрості та порожньої балаканини. Також існували народні застереження, яких намагалися дотримуватись у давнину.

Не рекомендується: сваритися з рідними та близькими; піддаватися роздратуванню та з'ясовувати стосунки; відмовляти у допомозі тим, хто її справді потребує; говорити образливі слова та поширювати плітки; заздрити чужому успіху; починати справи без підготовки та поспіхом; приймати ризиковані рішення, не зваживши наслідки; лінуватися і відкладати важливі справи потім.

Згідно з народними повір'ями, такі дії могли принести до хати занепокоєння, а у справах викликати затримки та непорозуміння.

Цей день вважається сприятливим для спокійної роботи, молитви та добрих справ. Віруючі звертаються до святого з проханнями про мудрість, витримку, захист від помилок та мир у сім'ї.

Також у цей день радять навести лад у будинку, завершити відкладені справи, підтримати близьких та провести час без зайвого галасу та суєти.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Якщо уранці багато роси, день буде ясним і теплим. Якщо яскраве сонце вранці обіцяє суху погоду. Дощ 27 червня вважався добрим знаком для врожаю. Якщо птахи літають низько, незабаром може йти дощ. Гучний спів птахів вранці віщує погожий день. Туман над водою вранці вказує на теплу та спокійну погоду. Якщо вітер дме з півдня, найближчими днями збережеться тепло.

У народі казали: "Як день почнеш, так його й проживеш". Саме тому 27 червня намагалися провести без сварок, поспіху та зайвих емоцій.

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