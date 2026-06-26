Чего нельзя делать 26 июня: какой церковный праздник отмечается в Украине

В пятницу, 26 июня, православные верующие чтят память преподобного Давида Солунского и мученицы Агрипины Римской. В этот день рекомендуется избегать ссор, зависти и спешки, а вместо этого больше молиться, помогать родным и сохранять спокойствие.

Приметы 26 июня. Фото: из открытых источников

В народных поверьях этот день считается неблагоприятным для конфликтов, обид и негативных эмоций. Наши предки верили, что ссоры и недобрые поступки могут надолго испортить отношения между людьми и принести неудачи. Не стоит: ссориться с близкими; завидовать чужому успеху; отказывать в помощи; начинать день в плохом настроении; провоцировать споры.

Считается, что доброжелательное отношение к людям и умение сдерживать эмоции помогут провести день гармонично и спокойно.

26 июня рекомендуется посвятить добрым делам, молитве и заботе о близких. Это благоприятное время для спокойного общения в кругу семьи, помощи пожилым людям и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Также этот день подходит для наведения порядка в доме, завершения отложенных дел и планирования ближайшего будущего. В народе верили, что любое доброе дело, совершенное в этот день, вернется сторицей.

Конечно же, стоит обратить внимание на народные приметы 26 июня. Утренняя роса сулит хороший урожай. Если утром стоит туман, день будет теплым. Дождь 26 июня считается признаком влажного лета, а низколетящие ласточки предвещают смену погоды.

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