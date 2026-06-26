Чого не можна робити 26 червня: яке церковне свято відзначається в Україні

У п'ятницю, 26 червня, православні віруючі вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського та мучениці Агрипіни Римської. У цей день рекомендується уникати сварок, заздрості та поспіху, а натомість більше молитися, допомагати рідним та зберігати спокій.

Прикмети 26 червня. Фото: із відкритих джерел

У народних повір'ях цей день вважається несприятливим для конфліктів, образ та негативних емоцій. Наші пращури вірили, що сварки та недобрі вчинки можуть надовго зіпсувати відносини між людьми та принести невдачі. Не варто: сваритися із близькими; заздрити чужому успіху; відмовляти у допомозі; починати день у поганому настрої; провокувати суперечки.

Вважається, що доброзичливе ставлення до людей та вміння стримувати емоції допоможуть провести день гармонійно та спокійно.

26 червня рекомендується присвятити добрим справам, молитві та турботі про близьких. Це сприятливий час для спокійного спілкування у родинному колі, допомоги літнім людям і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Також цей день підходить для наведення ладу в будинку, завершення відкладених справ та планування найближчого майбутнього. У народі вірили, що будь-яка добра справа, здійснена цього дня, повернеться сторицею.

Звичайно, варто звернути увагу на народні прикмети 26 червня. Ранкова роса обіцяє добрий урожай. Якщо уранці стоїть туман, день буде теплим. Дощ 26 червня вважається ознакою вологого літа, а ластівки, що низько летять, віщують зміну погоди.

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