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Чего нельзя делать 25 июня: что под строжайшим запретом

Этот день считается благоприятным для молитвы, благотворительности и заботы о близких

25 июня 2026, 06:32
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Кравцев Сергей

В четверг, 25 июня, православные верующие в Украине, следующие новоюлианскому календарю, чтят память святой преподобномученицы Февронии.

Чего нельзя делать 25 июня: что под строжайшим запретом

Приметы 25 июня. Фото: из открытых источников

В народе этот день связывали с добрыми делами, помощью ближним и примирением. Считалось, что искренность, милосердие и поддержка других помогают сохранить мир в семье и благополучие в доме.

В этот день не рекомендуется: ссориться с родными и близкими; отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается; оскорблять других словами или поступками; сплетничать и обсуждать чужие ошибки; завидовать чужим успехам; приступать к важным делам в плохом настроении; лениться и откладывать необходимые дела; провоцировать конфликты и выяснять отношения.

Согласно народным поверьям, такие поступки могут привести к недоразумениям в семье и неудачам в делах.

Этот день считается благоприятным для молитвы, благотворительности и заботы о близких. Верующие обращаются к святой Февронии с просьбами о здоровье, семейном благополучии, душевном покое и защите от жизненных трудностей.

Также в этот день рекомендуется помогать нуждающимся, уделять больше внимания родным, заниматься домашними делами и совершать добрые поступки.

Наши предки внимательно наблюдали за погодой в этот день, пытаясь предсказать, каким будет лето.

Если есть утренняя роса – ждите щедрый урожай зерновых. Солнечная и жаркая погода предвещает продолжительную жару. Дождь 25 июня считается признаком влажного лета и хорошего урожая грибов. Если над цветами много пчел, в ближайшие дни будет сухая погода. Ласточки летают низко над землей — к дождю. Громко стрекочут кузнечики — к жаре. Ясное звездное небо вечером обещает несколько погожих дней. Утренний туман над водой указывает на хорошую погоду. 

В народе говорили: "Какая Феврония, такое и лето". Именно поэтому погодным приметам 25 июня уделяли особое внимание.

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