Чого не можна робити 25 червня: що під найсуворішою забороною

У четвер, 25 червня, православні віруючі в Україні, які йдуть новоюліанським календарем, вшановують пам'ять святої преподобномучениці Февронії.

Прикмети 25 червня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день пов'язували з добрими справами, допомогою ближнім та примиренням. Вважалося, що щирість, милосердя та підтримка інших допомагають зберегти мир у сім'ї та добробут у домі.

Цього дня не рекомендується: сваритися з рідними та близькими; відмовляти у допомозі тим, хто її потребує; ображати іншими словами чи вчинками; пліткувати і обговорювати чужі помилки; заздрити чужим успіхам; приступати до важливих справ у поганому настрої; лінуватися та відкладати необхідні справи; провокувати конфлікти та з'ясовувати стосунки.

Згідно з народними повір'ями, такі вчинки можуть призвести до непорозумінь у сім'ї та невдач у справах.

Цей день вважається сприятливим для молитви, благодійності та піклування про близьких. Віруючі звертаються до святої Февронії з проханнями про здоров'я, сімейний добробут, душевний спокій та захист від життєвих труднощів.

Також у цей день рекомендується допомагати нужденним, приділяти більше уваги рідним, займатися домашніми справами та робити добрі вчинки.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

Якщо є ранкова роса – чекайте на щедрий урожай зернових. Сонячна та спекотна погода віщує тривалу спеку. Дощ 25 червня вважається ознакою вологого літа та гарного врожаю грибів. Якщо над квітами багато бджіл, найближчими днями буде суха погода. Ластівки літають низько над землею – до дощу. Гучно стрекочуть коники — до спеки. Ясне зоряне небо ввечері обіцяє кілька погожих днів. Вранці туман над водою вказує на хорошу погоду.

У народі казали: "Яка Февронія, таке і літо". Саме тому погодним прикметам 25 червня приділяли особливу увагу.

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