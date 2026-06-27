Что нельзя делать 27 июня: какая ошибка может навлечь хлопоты

В субботу, 27 июня, верующие в Украине, следующие новоюлианскому календарю, чтят память святого пророка Елисея.

Приметы 27 июня. Фото: из открытых источников

В народе этот день связывали с трудом, сдержанностью и осторожностью в словах. Считалось, что 27 июня лучше избегать спешки, конфликтов и необдуманных решений, чтобы не навлечь на себя лишние хлопоты.

Священнослужители призывают в этот день избегать ссор, гнева, зависти и пустой болтовни. Также существовали народные предостережения, которых старались придерживаться в древности.

Не рекомендуется: ссориться с родными и близкими; поддаваться раздражению и выяснять отношения; отказывать в помощи тем, кто в ней действительно нуждается; говорить оскорбительные слова и распространять сплетни; завидовать чужому успеху; начинать дела без подготовки и в спешке; принимать рискованные решения, не взвесив последствия; лениться и откладывать важные дела на потом.

Согласно народным поверьям, такие действия могли принести в дом беспокойство, а в делах вызвать задержки и недоразумения.

Этот день считается благоприятным для спокойной работы, молитвы и добрых дел. Верующие обращаются к святому с просьбами о мудрости, выдержке, защите от ошибок и мире в семье.

Также в этот день советуют навести порядок в доме, завершить отложенные дела, поддержать близких и провести время без лишнего шума и суеты.

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день, пытаясь предсказать погоду на ближайшее время. Если утром много росы, день будет ясным и теплым. Если яркое солнце утром сулит сухую погоду. Дождь 27 июня считался хорошим знаком для урожая. Если птицы летают низко, вскоре может пойти дождь. Громкое пение птиц утром предвещает погожий день. Туман над водой утром указывает на теплую и спокойную погоду. Если ветер дует с юга, в ближайшие дни сохранится тепло.

В народе говорили: "Как день начнешь, так его и проживешь". Именно поэтому 27 июня старались провести без ссор, спешки и лишних эмоций.

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