Провідна п'ятниця: суворі заборони та звичаї дня

24 квітня за новим церковним календарем віруючі вшановують Молченську ікону Богородиці – одну з шанованих святинь, до якої звертаються з молитвами про допомогу та захист. Дата також припадає на п'ятий день Провідного тижня, коли за традицією згадують померлих і моляться за душі близьких.

Провідна п'ятниця.

Цього дня поєднуються церковні та народні звичаї, пов'язані з поминанням, вірою та надією на заступництво згори.

Цього дня віруючі йдуть до храму, щоби помолитися за померлих близьких, подають записки за упокій. У святих дня просять здоров'я, захисту від хвороб, гарного врожаю. Святого Саву Стратилата також шанують як покровителя воїнів.

У Провідну п'ятницю "проводжають" душі померлих родичів після того, як вони, за народними повір'ями, відвідували землю на Великдень. У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями. Наші пращури виготовляли опудало з сухих гілок і спалювали його, збираючись навколо багаття. Вважалося, що такий ритуал допомагає захиститись від нечистої сили та вберегти майбутній урожай від бід. Крім того, вірили, що вогонь очищає та відкриває шлях благополуччю та гарній родючості.

Також це свято називають Євсєєв день, його пов'язують із Пролеттям — переходом від весни до літа. Вважається, що тим часом природа остаточно прокидається, а господарські турботи виходять першому плані, особливо посівні роботи.

Особливого значення надають вівсу, з нього готують кашу, млинці, випічку — на достаток та врожай.

За народними повір'ями, цього дня не варто розпочинати нові справи — вони можуть не дати результату. Також не рекомендується позичати або перераховувати гроші, щоб не спричинити бідність. Особливо суворо ставилися до відмови у допомозі — це вважалося способом "закрити" собі статки.

Не радять сумувати, плакати і вдаватися до туги — це може затягнутися надовго. Під забороною сварки з близькими, ревнощі, плітки та злість. Євсеєв день — "не для гостей": небажано як ходити в гості, так і приймати непроханих відвідувачів.

