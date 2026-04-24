Проводная пятница: строгие запреты и обычаи дня

24 апреля по новому церковному календарю верующие чтут Молченскую икону Богородицы – одну из почитаемых святынь, к которой обращаются с молитвами о помощи и защите. Дата также приходится на пятый день Проводной недели, когда по традиции вспоминают усопших и молятся за души близких.

В этот день сочетаются церковные и народные обычаи, связанные с поминовением, верой и надеждой на покровительство свыше.

В этот день верующие идут в храм, чтобы помолиться за умерших близких, подают записки за упокой. У святых дня просят здоровья, защиты от болезней, хорошего урожая. Святого Савву Стратилата также почитают как покровителя воинов.

В Проводную пятницу "провожают" души умерших родственников после того, как они, по народным поверьям, посещали землю на Пасху. Этот день сопровождался в старину особыми обрядами. Наши предки изготавливали чучело из сухих веток и сжигали его, собираясь вокруг костра. Считалось, что такой ритуал помогает защититься от нечистой силы и уберечь будущий урожай от бед. Кроме того, верили, что огонь очищает и открывает путь благополучию и хорошему плодородию.

Также этот праздник называют Евсеев день, его связывают с Пролетьем — переходом от весны к лету. Считается, что в это время природа окончательно пробуждается, а хозяйственные заботы выходят на первый план, особенно посевные работы.

Особое значение придают овсу, из него готовят кашу, блины, выпечку — на достаток и урожай.

По народным поверьям, в этот день не стоит начинать новые дела — они могут не принести результата. Также не рекомендуется одалживать или пересчитывать деньги, чтобы не навлечь бедность. Особо строго относились к отказу в помощи — это считалось способом "закрыть" себе достаток.

Не советуют грустить, плакать и предаваться тоске — это может затянуться надолго. Под запретом ссоры с близкими, ревность, сплетни и злость. Евсеев день — "не для гостей": нежелательно как ходить в гости, так и принимать незваных посетителей.

