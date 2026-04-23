Церковный праздник 23 апреля: особые обычаи и запреты дня

23 апреля по новому церковному календарю вспоминают великомученика Георгия Победоносца. Эта дата также приходится на четвертый день Проводной недели, когда по традиции поминают усопших и посещают кладбища.

К Георгию Победоносцу верующие обращаются с молитвами о благополучии семьи, мире в доме, удаче и хорошем урожае. Святого почитают как покровителя воинов, поэтому молятся о здоровье военнослужащих, защите от врагов, болезней и нечистой силы. Девушки в этот день традиционно просят у святого достойного жениха.

В народных представлениях в Фомин четверг души умерших родственников возвращаются в свои дома. Чтобы встретить их с почтением, соблюдают особые обычаи: в одной из комнат накрывают стол и открывают окно. Помещение закрывают до самого утра и не заходят туда, чтобы не потревожить души и показать, что о них помнят.

В народе праздник называют Юрий (Егорий) Вешний, или Юрьев день. Считалось, что именно он "отмыкает" землю весной, давая начало полевым работам, и выпускает росу на поля, поэтому святого и называют Вешним — весенним.

Сам праздник был тесно связан с заботой о земле и хозяйстве: начинали сев, пахали, поливали, а борозды для хорошего урожая окропляли святой водой. Домашнему скоту уделяли повышенное внимание — его мыли, чистили, кормили и старались обеспечить хороший уход, чтобы год выдался благополучным. Также в старину в этот день умывались утренней росой — верили, что это дарит силу, молодость и помогает при болезнях глаз.

Есть и другой особый обычай на Юрия: собирают одуванчики, затем сушат их и хранят рядом с деньгами, а через несколько дней закапывают под молодыми деревьями — на достаток.

В народных представлениях этот день сопровождается рядом запретов. Например, верят, что что ссоры и крики могут "притянуть" грозу и даже навлечь удар молнии. Стараются сегодня не заниматься тяжелым трудом, особенно полевыми и огородными работами – это может обернуться неурожаем или градом.

